Barabášov nový film Pururambo v utorok po prvý raz v Bratislave

BRATISLAVA 23. októbra (SITA) - S novým filmom slovenského dokumentaristu Pavla Barabáša Pururambo, ktorý mal svoju slovenskú premiéru na Festivale horských filmov v Poprade, sa bude môcť bratislavské ...

23. okt 2005 o 18:36 SITA

BRATISLAVA 23. októbra (SITA) - S novým filmom slovenského dokumentaristu Pavla Barabáša Pururambo, ktorý mal svoju slovenskú premiéru na Festivale horských filmov v Poprade, sa bude môcť bratislavské publikum po prvý raz stretnúť v utorok v Palace Cinemas v Auparku. Bratislavská predpremiéra sa uskutoční v utorok o 20:00. Film Pururambo už stihol získať Cenu divákov na festivale horských filmov, ktorý sa len nedávno skončil v Poprade. Slávnostná premiéra filmu sa uskutoční počas Medzinárodného filmového festivalu Bratislava, ktorý sa bude konať 2. až 10. decembra a na budúci rok by mal byť zaradený do distribúcie.

Päťdesiatštyriminútová snímka rozpráva príbeh o výprave známeho českého cestovateľa Rudolfa Švaříčka a jeho priateľa Jirka Šarocha do vnútrozemia Novej Guiney k ľuďom žijúcim v močiarnych pralesoch. Členovia expedície zavedú diváka hlboko do panenskej indonézskej džungle, kde sa odohráva putovanie akoby späť v čase. Ocitajú sa totiž na miestach, kde ľudia nepoznajú hrniec, písmo, peniaze či koleso. V krajine divokých Kombajov, ktorí žijú vysoko v korunách stromov, kam utekajú pred bahnitou džungľou, malarickými komármi i nepriateľmi. Svoje príbytky majú zavesené vo výške viac ako desať metrov a to bez povrazov či klincov. "Videl som už mnoho domorodých kmeňov a pôvodných obyvateľov, ale títo jednoduchí ľudia ešte stále žijú v praveku, len tak, ako ich stvorila príroda, výlučne z toho, čo im poskytuje. Ich neohrozí výpadok elektrickej energie, ani nedostatok ropy, ich môže ohroziť len naša civilizácia," povedal o expedícii režisér a kameraman Pavol Barabáš.