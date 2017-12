Cliché zahrajú 18. a 19. novembra v Londýne

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) – Mladá slovenská kapela Cliché sa po úspešnom festivalovom lete chystá 18. a 19. novembra odohrať koncerty aj pre asi 1500 fanúšikov v metropole Anglicka. "Do Londýna pôjdeme ...

24. okt 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) – Mladá slovenská kapela Cliché sa po úspešnom festivalovom lete chystá 18. a 19. novembra odohrať koncerty aj pre asi 1500 fanúšikov v metropole Anglicka. "Do Londýna pôjdeme hrať pre naše slovenské a české au-pairky a keďže kamarát perkusionista býva v Luxemburgu, tak po ceste odohráme jeden koncert možno aj tam," povedal pre agentúru SITA spevák a gitarista Ďuro Podmanický. Chlapci podľa ich slov od koncertov v spomínaných európskych kluboch neočakávajú nič, považujú to viac-menej za výlet. Pre svojich fanúšikov v Anglicku dokonca pripravili lahôdku. Svoj aktuálny rádiový hit Dáša prespievali aj do anglickej verzie.

Príležitosť hrať v Anglicku padla z neba chlapcom z Cliché doslova ako pečený holub. "Pred istým bratislavským internátom sme nakladali veci do skúšobne a taký počerný pán nás zastavil, že hej, teba som videl v telke, či nechcem ísť do Anglicka," krúti ešte stále neveriacky hlavou Ďuro.