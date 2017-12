Špinaví anjeli Depeche Mode

24. okt 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - Počiatky kultovej kapely Depeche Mode siahajú do roku 1976, keď Vince Clarke a Andrew Fletcher založili kapelu No Romance in China. V roku 1979 Clarke založil spolu s gitaristom a klávesákom Martinom Goreom ďalšie duo French Look, ku ktorému sa čoskoro pridal Fletcher a v roku 1980 tak v anglickom meste Basildon vznikla skupina Composition of Sound. Keď sa k nim pridal David Gahan, zanechali svoje gitary - vymenili ich za syntetizátory, zmenili názov kapely a stali sa elektronickou skupinou s názvom Depeche Mode. Už o rok sa upísali Mute Records. Ich prvý singel Dreaming of Me bol nevýrazným hitíkom, New Life sa vyšplhal na jedenástu priečku a Just Can't Get Enough sa podarilo dobyť britskú Top 10. Ich debutový album Speak & Spell vyšiel na jeseň 1981.

Nasledovala zmluva s americkým vydavateľstvom Sire Records. Just Can't Get Enough sa stal v USA tanečným hitom. Po následnom európskom a britskom turné kapelu opustil Vince Clarke. Spolu s vydaním štvrtého singla sa k Depeche Mode pridal Alan Wilder. Druhý album A Broken Frame vydali v roku 1982. O rok neskôr vyšiel ďalší album Construction Time Again. Pri vydaní albumu People Are People v roku 1984 americké publikum objavilo to, čo ich európske náprotivky vedeli už v roku 1981. People Are People bolo prvým úspechom kapely v Severnej Amerike. Rok po roku nasledovali ďalšie albumy Some Great Reward, Catching Up With Depeche Mode a Black Celebration. Práca na albume Black Celebration bola náročná, lebo Martin mal fixnú predstavu o tom, ako by mala nahrávka znieť a nie vždy sa zhodol s ostatnými. Piesne na albume odrážajú, aké ťažké bolo pre Depeche nahrať ho. "Ak sa niekedy Depeche Mode mohli rozpadnúť, stalo by sa to počas nahrávania Black Celebration," vyjadril sa Gahan. Potom ale prišlo ich dovtedy najúspešnejšie americké turné Black Celebration Tour, nasledované ďalším albumom Music for the Masses. Veľkolepé svetové turné ukončil 101. koncert vo vypredanej Pasadena Rose Bowl pred 70 000 fanúšikmi. V marci 1989 naň nadviazalo vydanie live albumu a videa 101, ktoré fanúšikov pripravili na prelomový album Violator s hitmi Personal Jesus a Enjoy the Silence. Personal Jesus sa stal v USA najpredávanejším singlom v histórii a znamenal pre Depeche prvý zlatý singel. Nasledoval celosvetovo úspešný megahit Enjoy the Silence, ktorý sa stal symbolom kapely. Napriek úspechu všetkých ohromila rýchlosť, akou sa predávali lístky na turné World Violation Tour. V New Yorku Depeche vypredali 40 000 lístkov na koncert na štadióne Giants Stadium za osem hodín a 48 000 lístkov na Dodger Stadium show v Los Angeles za hodinu. Nie všetko ale išlo takto dobre. Všetci boli strhaní, nervózni a vnútorné boje v kapele počas turné spôsobili, že sa rozhodli ísť každý svojou cestou bez toho, aby vedeli, či ešte niekedy budú spolu znovu pracovať. Dave sa presťahoval do Los Angeles a ostatní sa venovali rodinám. Keď v roku 1992 Dave cítil, že s Depeche nechce urobiť už žiadnu tanečnú nahrávku, poslal mu Martin demo plné "elektrizujúco smutných" piesní, ktoré Dave označil ako "úplnú úľavu, plachtenie, majestátnosť, nádheru." Piesne naplnili jeho sny a vedel, že skupina posúva ďalej svoje limity. Po trojročnej prestávke tak v roku 1993 vydali Songs of Faith and Devotion, ktoré priniesli rockovejšiu stránku ich muziky. Ako prvý album Depeche obsahoval živé nahrávky bicích a ďalších hudobníkov. Po vydaní pilotného singla I Feel You, album debutoval na prvej priečke Billboard Top 100, rovnako tomu bolo aj v britských hitparádach. Stal sa tak prvým alternatívnym albumom, ktorý dosiahol toto double.

Prvého júna 1995 ohlásil svoj odchod z Depeche Mode Alan Wilder. Zdôvodnil to neuspokojivým pracovným prostredím. Fletch, Martin a Dave pokračovali ďalej a nahrávanie ďalšieho albumu dokončili s producentom Timom Simenonom Londýne. Album Ultra vyšiel 14. apríla 1997 a debutoval na piatom mieste US Billboard Record Charts, v Španielsku, Švédsku, Nemecku, Francúzsku a Británii získal platinu, v Taliansku, Honkongu a Kanade bol zlatý. Kapela sa rozhodla, že tento album nepodporia turné a tak od novembra 1996 do júla 1997 poskytli asi 250 rozhovorov a naživo vystúpili v rôznych televíznych šou v Európe i USA. V septembri 1998 sa Depeche Mode vrátili do štúdia, kde nahrali niekoľko nových trackov, ktoré zaradili na dvojdiskovú kompiláciu The Singles 86>98. Po piatich rokoch vyrazili aj na štvormesačné turné po Európe a Severnej Amerike. Prvýkrát vo svojej kariére sa predstavili aj fanúšikom v Lotyšsku, Estónsku a Rusku. V roku 2001 vydali ďalší album Exciter, na ktorý nadviazalo mohutné svetové turné. Kapela vtedy odohrala 85 koncertov a predala spolu takmer dva milióny vstupeniek.

Najnovší album s názvom Playing The Angel kapela charakterizuje ako "bolesť a utrpenie v rôznych tempách." Novinka prichádza po štyroch rokoch od vydania albumu Exciter a predznamenal ju singel Precious. Na vydanie albumu nadviaže skupina svetovým turné Touring The Angel, ktoré odštartujú 2. novembra vo Fort Lauderdale na Floride. Európsku časť turné začnú Depeche Mode 13. januára 2006 v nemeckých Drážďanoch. Posledný koncert ich čaká 3. apríla 2006 vo Wembley. Pražský koncert, ktorý kapela odohrá 23. januára 2006 v Sazka Aréne, bol vypredaný už týždeň po začatí predpredaja. Ako prezradili v rozhovore pre český hudobný časopis Filter, na turné naživo predstavia len niekoľko piesní z albumu Playing The Angel, lebo ich fanúšikovia chcú stále počuť aj staršie piesne. Vybrať z nich je vraj ťažké, lebo ich dodnes zložili už viac ako dvesto.