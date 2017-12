Album Intensive Care Robbieho Williamsa vychádza dnes

24. okt 2005 o 15:20 SITA

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - Práve dnes vychádza šiesty sólový album jednej z najväčších súčasných hviezd pop music. Intensive Care Robbieho Williamsa prichádza tri roky po vydaní posledného albumu Escapology. Album už predznamenal pilotný singel Tripping a vynovená webová stránka v štýle novinky. Práve tam si môžu Robbieho fanúšikovia celý album vypočuť v sekcii Truth. Názov albumu, teda Intenzívna starostlivosť, podľa jeho slov vyjadruje starostlivosť, ktorú on sám venoval nahrávaniu tohto albumu.

Intensive Care prináša dvanásť skladieb: Ghosts, Tripping, Make Me Pure, Spread Your Wings, Advertising Space, Please Don't Die, Your Gay Friend, Sin Sin Sin, Random Acts Of Kindness, Trouble With Me, Place To Crash a King Of Bloke And Bird. Ich spoluautorom je Stephen Duffy. Inšpirovali sa vraj kapelami ako Bloc Party a Kraftwerk.

Robbie Williams má už na konte 21 singlov v britskej Top 10, šesť z jeho albumov dosiahlo v Británii prvú priečku a po celom svete sa ich už predalo viac ako 35 miliónov kusov. Je držiteľom 15 ocenení Brit Awards, čo je doterajší rekord medzi umelcami. Pochváliť sa môže aj troma cenami Ivor Novellos, Q Magazine Classic Songwriting Award a mnohými cenami MTV. Album Live at Knebworth vznikal počas troch nocí v roku 2003, kedy si Robbie zahral pred 375 000 fanúšikmi - ďalší rekord. Zároveň je to v Británii najrýchlejšie predávaný live album v histórii. Prvý sólový album Life Thru A Lens vydal Robbie 29. septembra 1997, o rok neskôr 26. októbra 1998 nasledoval I´ve Been Expecting You, 28. augusta 2000 Sing When You´re Winning a 19. novembra 2001 Swing When You´re Winning. Escapology vyšiel 18. novembra 2002. Okrem šiestich štúdiových albumov má na konte jednu live nahrávku Live at Knebworth a výberovku hitov Greatest Hits, ktorá vyšla v októbri 2004 vo dvoch verziách - britskej a európskej.