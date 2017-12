The Rolling Stones si požičali nápad od U2

24. okt 2005 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - Líder írskej rockovej legendy U2 Bono pripustil, že jeho veľký vzor, skupina The Rolling Stones, si požičala mnoho nápadov zo živých vystúpení U2 a použila ich na vlastných koncertoch. Spevák a mierový aktivista si je vedomý toho, že The Rolling Stones si v polovici 90. rokov navrhli pódium po vzore U2. "Vymysleli sme, že pódium dáme do stredu štadióna. Tento náš nápad si požičali," povedal Bono pre časopis Rolling Stone. Ako však naznačil, nemá sa na čo sťažovať, pretože The Rolling Stones pre nich urobili omnoho viac. "My dlžíme im, pretože nás ich hudba správne nasmerovala," dodal