Odovzdávanie MTV EMA 2005 spestria 3D vystúpením Gorillaz

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - Hudobná stanica MTV dnes zverejnila konečnú podobu zoznamu hviezd, ktoré 3. novembra vystúpia počas odovzdávania MTV Europe Music Awards 2005 v lisabonskom Atlantic Pavilione.

24. okt 2005 o 15:15 SITA

Lineup uzavreli virtuálni Gorillaz, ktorí sa majú predstaviť priekopníckym 3D vystúpením. Štvorčlenná kapela, ktorá dosiahla multimiliónový predaj posledného albumu Demon Days, sa má predstaviť vystúpením, ktoré prekročí všetky doterajšie technologické hranice slávnostného ceremoniálu. Vystúpia spoločne s De La Soul a to ako holografická 3D projekcia. Po prvý raz v histórii sa tak táto technológia použije počas živého televízneho prenosu. Gorillaz sa svojim vystúpením pridajú k Akonovi, Coldplay, Green Day, Foo Fighters, Madonne, Robbiemu Williamsovi, Pussycat Dolls, Shakire, System Of A Down a The Black Eyed Peas.

K celebritám, ktoré predstavia víťazov a odovzdajú ceny, pribudli mexická filmová hviezda Diego Luna, skladateľ, pianista a spevák R&B John Legend a trio Sugababes. Doplnia už ohlásených hostí: Alison Goldfrapp, Anastacia, Brittany Murphy, Craig David, Gael Garcia Bernal, Jared Leto, Luis Figo, Sean Paul, Shaggy a tATu. Tento zoznam však podľa MTV ešte nie je kompletný a ďalších, ktorí sa na pódiu objavia, predstavia neskôr.