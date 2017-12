George Clooney uvažoval nad samovraždou

24. okt 2005 o 17:45 SITA

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - Hollywoodska hviezda George Clooney prežil podľa vlastných slov najhorší rok svojho života a údajne uvažoval nad samovraždou. Život mu strpčovalo nielen vážne zranenie, ktoré utrpel počas nakrúcania nového trileru Syrania, ale aj smrť jeho rodinných príslušníkov. Jeho švagor, stará mama a pes ho opustili v priebehu niekoľkých mesiacov.

"Vo filme je jedna scéna, kde som priviazaný k stoličke a dostávam nakladačku. Spadol som aj so stoličkou a udrel som si hlavu. Poškodil som si chrbticovú miechu, následkom čoho som mal neznesiteľné bolesti hlavy," povedal herec v rozhovore pre americký vysielač National Public Radio. Zranenie spôsobilo Clooneymu aj vážnu stratu pamäte. "Pred operáciu to bola najhoršia bolesť, akú som kedy zažil. Takto sa nedalo žiť, jedného dňa by som sa asi zabil," dodal 44-ročný herec. Život filmovej hviezdy sa však stal oveľa ťažším po strate rodinných príslušníkov. Clooneyho 45-ročný švagor zomrel na infarkt, stará mama podľahla následkom zlomeniny bedrovej kosti a hercovho psa napadol a usmrtil štrkáč.