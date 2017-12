Comeback Fugees zažijeme aj my

BRATISLAVA - Slovensko zažije návrat jednej z najznámejších hip-hopových skupín deväťdesiatych rokov, keď sa 29. novembra v rámci svojho comebackového turné predstaví americká skupina Fugees. Lauryn Hill, Wyclef Jean a Pras prichádzajú po viacročnej odmlke s novým singlom Take It Easy ako aj s dlhoočakávaným tretím albumom.

"Sme tri individuality, ktoré hudobne vyrástli," povedal v rámci návratu gitarista Wyclef Jean. "Ale stále sme tí istí Fugees a v tom je naše čaro. Táto kapela je unikátna, pretože sa v nej stretáva príroda a predmestie. Byť jej členom je neustále vzrušujúce."

Počiatky tejto newyorskej skupiny siahajú až do roku 1990. Názov Fugees odvodili od slova refuge, pretože dvaja z troch členov pochádzajú z Haiti, odkiaľ do USA prúdia tisíce utečencov. K veľkej sláve stačili tejto hip-hopovej partii iba dva albumy, hlavne druhý The Score z roku 1996, z ktorého sa do dnešného dňa predalo skvelých 14 miliónov kusov.

Fugees úspešne stavili na hip-hop, do ktorého pridali reggae, soul a rhytm and blues, a so skvelým mixom vlastných piesní a prepracovaných starých hitov ovládli hitparády po celom svete. Pamätáte si na coververzie Killing Me Softly od Roberty Flack, No Woman No Cry od Boba Marleyho alebo ich hity ako Ready or Not alebo Fu-gee-la?

Tehotenstvo Lauryn skupinu odmlčalo a jej členovia sa medzitým rozhodli pre sólové kariéry. Najväčší úspech zožala sympatická malá speváčka so svojím debutom The Miseducation of Lauryn Hill, za ktorý v roku 1998 získala až päť prestížnych cien Grammy.

Darilo sa aj Wyclefovi, najmä jeho verzii klasiky Wish You Were Here od britských Pink Floyd, ako aj jeho skladbe Gone Till November, v ktorej vo videu vystúpil v krátkej sekvencii aj legendárny Bob Dylan. Pras prekvapil v roku 1998 hitom No. 1 Ghetto Superstar.

Po prvotných sólových úspechoch sa bývalí "fugees" začali z povedomia ľudí vytrácať. Lauryn Hillovej sa nepodarilo dokončiť druhý album a nakoniec sa uspokojila len s rozporuplne prijatou koncertnou nahrávkou MTV Unplugged, No. 2.0, na ktorej sa predstavila ako folkerka s akustickou gitarou v ruke.

Comebackový album The Fugees by sa mal objaviť začiatkom budúceho roka. Bratislavská Incheba Aréna bude tak mať možnosť počuť nové piesne od zrenovovaného tria, ako aj ich najväčšie "pecky" deväťdesiatych rokov.

