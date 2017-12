1001 tvárí Johna Lennona

25. okt 2005 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 25. októbra (SITA/AFP) - John Lennon mal mnoho tvárí a podôb. Pre niektorých bol hrdinom pracujúcej triedy, hudobným géniom a pre ďalších apoštolom mieru v období vojny. No celosvetovú slávu si získal povesťou vizionárskej skladateľskej duše legendárnych The Beatles. Výstava, ktorú len nedávno otvorili v Paríži odhaľuje Lennonovu mnohotvárnosť a pokúša sa o rekonštrukciu života bývalého beatlesáka pomocou labyrintu inštalácií zložených s artefaktov z jeho verejného a súkromného života. Výstava s názvom John Lennon: Unfinished Music, ktorá sa koná v Cite de la Musique a potrvá až do júna 2006, sa prekrýva s dvoma významnými dátumami - 65. výročie jeho narodenia v Liverpoole a 25. výročie jeho vraždy v New Yorskom Central Parku.

Prízemie je zamerané na Lennonovo detstvo a jeho krátku, ale úžasnú kariéru v skupine The Beatles. Prvé poschodie sa venuje jeho vášni pre súčasné umenie a jeho životu s Yoko Ono. Výstava sa na niektorých miestach stáva veľmi osobnou vďaka Lennonovým osobným predmetom, ktoré poskytla Yoko Ono. Súčasťou výstavy sú aj mnohé rukopisy jeho piesní (napríklad In my life, Working class hero), klavír, na ktorom skomponoval väčšinu skladieb z albumu Double Fantasy a brokátový oblek, v ktorom v roku 1967 na živo spieval pieseň All you need is love v rádiu BBC. Návštevníkov múzea počas celej prehliadky sprevádza hudba s výnimkou záveru, kde sa celý deň premieta krátky film Raymonda Depardona s názvom Ten minutes of silence for John Lennon (Desať minút ticha pre Johna Lennona.)