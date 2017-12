Výstavu o Jarovi Filipovi pripravujú v Hudobnom múzeu na Bratislavskom hrade

25. okt 2005 o 13:46 TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) - Život a tvorbu hudobníka, herca, redaktora i zabávača Jara Filipa pripomenie päť rokov po jeho smrti výstava, ktorú v predsálí Hudobnej siene Bratislavského hradu otvoria 27. októbra.

Spestrením vernisáže bude koncert kapely Filipovej netere Terézie Šoralovej, ktorá je sestrou známej speváčky Lucie Šoralovej. Slovo má dostať aj herec Milan Lasica, Filipov priateľ i kolega. Výstava Jaro Filip na Hrade Hudobného múzea SNM sleduje umelcov osobný život, štúdiá i rôznorodé aktivity v jeho profesionálnom živote umelca. Fotografie, spomienky a osobné predmety približujú Filipa v prostredí rodiny od detstva po dospelosť. Na výstave sú aj jeho vysvedčenia, a to v časti o umelcových štúdiách a atmosfére na konzervatóriu v Bratislave a VŠVU.

Hudba bola Filipovou doménou, preto výstava spomína na jeho účinkovanie v skupine Deža Ursínyiho Provisorium, či v skupine YPS. Fotky, osobné predmety, partitúry i hudobné nahrávky dokumentujú aj jeho spoluprácu s legendou československého humoru: dvojicou Lasica Satinský. Skomponoval hudbu k rôznym divadelným predstaveniam či filmom ako Rivers of Babylon, v portfóliu má i nejeden hit speváka Richarda Müllera. Vystavené sú aj divadelné kostýmy a rekvizity. Filip totiž pôsobil v študentskom recesistickom Divadle u Rolanda, neskôr ako herec a dramaturg Novej scény a 12 rokov v trnavskom Divadle pre deti a mládež. Zvukové nahrávky siahajú aj do Filipovho pôsobenia v rozhlase, kde mal reláciu Pohľady do kultúry. Z posledného obdobia jeho života si publikum asi najviac pamätá na humoristické relácie Apropo, Apropo TV, Telecvoking, Záložňa a Noční vtáci. Výstava hovorí aj o tom, že Filip bol nadšený propagátor internetu. Potrvá do 30. apríla 2006.