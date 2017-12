Filmový maratón EKOTOPFILM 2005 sa úspešne rozbehol

BRATISLAVA 25. októbra - Bratislava sa včera ráno opäť stala centrom veľkolepého festivalového diania. Priamo v jej centre po tridsiaty druhý raz otvorili nový ročník Medzinárodného festivalu odborných ...

BRATISLAVA 25. októbra - Bratislava sa včera ráno opäť stala centrom veľkolepého festivalového diania. Priamo v jej centre po tridsiaty druhý raz otvorili nový ročník Medzinárodného festivalu odborných filmov EKOTOPFILM. Až do piatka 28. októbra si budú môcť záujemcovia z radov širokej verejnosti denne v dvoch samostatných projekciách vo Festivalovom centre pozrieť takmer 120 filmov z 24 krajín. Vstup na všetky premietania a sprievodné podujatia je voľný.

Vyše deväťdesiathodinový filmový maratón XXXII. ročníka festivalu EKOTOPFILM otvoril americký film Posolstvo – úprimné vyznanie indiánskeho náčelníka kmeňa Duwanish adresované prezidentovi USA v polovici 19. storočia. Aj jeho obsah podfarbený prekrásnymi zábermi a melódiou potvrdil pravdivosť slov, ktorými tohtoročný EKOTOPFILM otvoril minister životného prostredia SR László Miklós: „Tento festival patrí medzi najstaršie podujatia svojho druhu na svete aj preto, že jeho téma je večná.“ Na slávnostnom otvorení vystúpila aj prezidentka Festivalového výboru a viceguvernérka Národnej banky Slovenska Elena Kohútiková, Ľubomíra Šoltésová v mene generálneho partnera festivalu, spoločnosti U. S. Steel Košice, a starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Peter Čiernik. Po ich slovách sa už naplno rozbehol pravý festivalový život.

Súčasťou EKOTOPFILMu je okrem nosnej filmovej prehliadky tradične množstvo sprievodných podujatí (semináre, panelové diskusie, besedné fóra a pod.) na aktuálne témy. Tieto aktivity organizátori a odborní garanti koncipovali tak, aby boli atraktívne a prínosné pre širokú občiansku verejnosť. Sprievodný program včera otvorila konferencia pedagógov na tému Environmentálna výchova a vzdelávanie. Popoludnie vyplnila konferencia zástupcov podnikateľskej sféry na tému Legislatíva EÚ a jej implementácia do legislatívy vodného hospodárstva. Pre širokú verejnosť bola určená panelová diskusia na tému Dobrovoľné nástroje v environmentálnej politike, na ktorej sa hovorilo aj o tom, ako možno prostredníctvom environmentálnych manažérskych systémov a environmentálne vhodných výrobkov minimalizovať negatívny dopad na prostredie okolo každého z nás. Slávnostná atmosféra z ranného otvorenia festivalu sa podvečer preniesla do Primaciálneho paláca, kde sa od 18. hodiny za účasti organizátorov, partnerov a priateľov festivalu a domácich a zahraničných hostí uskutočnil slávnostný večer.

Dnešná časť súťažnej filmovej prehliadky sa začala už ráno a v dvoch projekciách predstaví takmer tridsiatku filmov. Zo Sprievodného odborného programu sú na utorok 25. októbra v spolupráci s odbornými partnermi festivalu pripravené semináre Trvalo udržateľný rozvoj v SR v rokoch 2005 až 2010 (10. hod., kaviareň Hotela Tatra, Úrad vlády SR, Sekcia pre európske záležitosti) a Stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 (14.00 hod., kaviareň Hotela Tatra, Ministerstvo hospodárstva SR). Predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR sa budú venovať aj príspevku vládnej politiky podpory výskumu a vývoja ako súčasti inovačného rozvoja v priemysle a podpornému poradenstvu a realizačným programom malého a stredného podnikania v regiónoch Slovenska. Sprievodný program v druhý festivalový deň uzavrie workshop Stav prípravy národného strategického referenčného rámca na roky 2007 až 2013 a stav negociácií nových nariadení EÚ o Štrukturálnych fondoch (14.00 hod., Kino Tatra, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia stratégie rozvoja regiónov).

Manželia Roetheliovci – laureáti pocty EKOTOPFILMu v Bratislave

Vzdialenosť 40 912 km za päť rokov, 37 krajín na piatich svetadieloch, 970 maratónov, 64 párov zodratých tenisiek, 48 °C v tieni v Mauretánii a - 45 °C na vrchole Aconcaguy, 320 000 CHF pre projekty Run for Kids. Pár čísiel, za ktorými sa skrýva neskutočná vôľa, sila a dobrodružstvo. Hrdinstvo Nicole a Sergea Roetheliovcov, manželského páru zo Švajčiarska, ktorí charitatívnym behom okolo sveta pomohli deťom v núdzi a upozornili na ich práva. Ešte včera preberali prestížne ocenenie v Londýne a dnes pricestujú do Bratislavy, kde im udelia tohtoročnú poctu Honour of EKOTOPFILM. Svoj beh pre deti už zavŕšili. Teraz sa stretávajú s ľuďmi, rozprávajú o svojich zážitkoch a získavajú ich pre svoje ideály, píšu knihu a pripravujú film. Svoju životnú filozofiu zhrnul Serge Roetheli do troch zdanlivo krátkych viet: „Mám pocit, že nie je také dôležité robiť veľké veci ako robiť malé veci dobre. Postupne pribúdajú jedna k druhej a počas života sa môžu stať jedným veľkým činom. Ako cesta okolo sveta na vlastných nohách.“

S manželmi Roetheliovcami sa môžu všetci záujemcovia stretnúť na besednom fóre, ktoré bude vo štvrtok 27. októbra o 18. hodine v Štúdiu L + S. Títo výnimoční ľudia budú až do piatka hosťami festivalu EKOTOPFILM. Stretnutie pre zástupcov médií je pripravené na 17. hodinu v ten istý deň a na tom istom mieste.

EKOTOPFILM V SKRATKE

EKOTOPFILM je od začiatku zameraný na všetky odvetvia hospodárskych a humánnych aktivít človeka s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.

Nosnou časťou festivalového programu sú dve samostatné projekcie, ktoré sa uskutočnia od pondelkového rána (začiatok o 9.00 hod.) do neskorého piatkového večera (koniec o 22.00 hod.). Vstup na projekcie a všetky sprievodné podujatia je voľný.

Festival sa aj tento rok uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Prezidentkou Festivalového výboru, v ktorom sú zastúpení odborní garanti festivalu a jeho partneri, je viceguvernérka NBS Elena Kohútiková. Organizátorom festivalu je agentúra Ekotopfilm a Hlavné mesto SR Bratislava. Hlavnými odbornými garantmi sú Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo životného prostredia SR v úzkej spolupráci s ďalšími 11 rezortmi vlády SR, so SOPK, ZMOS, s AZZZ SR, ASPEK a významnými podnikateľskými subjektmi. Okrem generálneho partnera festivalu, spoločnosti U. S. Steel Košice, sa na jeho príprave výrazne podieľajú viaceré významné podnikateľské subjekty, ktoré sú lídrami vo svojom odbore – Matador, a. s., Slovnaft, a. s., ZSNP, a. s., a VSE, a. s.

Podobne ako po minulé roky je súčasťou EKOTOPFILMu Junior festival – Ekotopfilm pre deti a mládež organizovaný v rámci celého Bratislavského kraja.

Po piatkovej projekcii ocenených snímok a slávnostnom odovzdaní Grand Prix EKOTOPFILM 2005, pocty Honour of EKOTOPFILM, hlavných cien v šiestich kategóriách a ďalších cien bude EKOTOPFILM 2005 pokračovať v novembri Prehliadkou víťazných filmov v Košiciach a Prahe a po novom roku aj vo Viedni a v Budapešti.

Podrobný program festivalu prepojený s katalógom filmov možno nájsť na adrese:

http://www.ekotopfilm.sk a http://www.festivaly.sk

Festivalový spravodajca vychádza počas všetkých festivalových dní v denníku SME, v prílohe Bratislava.

