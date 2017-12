Hasprová nadchla stočlenný cigánsky orchester

Bratislava 25. októbra (TASR) - Speváčke Kataríne Hasprovej cigánska hudba doslova "sadne".

25. okt 2005 o 14:30 TASR

Po tom, čo stvárnila hlavnú úlohu v muzikáli Cigáni idú do neba a hosťovala na albume s cigánskou muzikou, vystúpi v piatok i v sobotu na veľkom koncerte stočlenného cigánskeho orchestra Budapest na Slovensku. Katarína nenecháva nič na náhodu a už v pondelok si bola s mnohopočetným zborom vyskúšať repertoár priamo v Budapešti. "Ich hudba ma zaujala a príležitosti zaspievať si s nimi som sa naozaj potešila," povedala pre TASR Hasprová, ktorú maďarskí hudobníci očarili spontánnosťou a tým, že všetko hrajú bez nôt. Ani rečová bariéra vraj nebola problémom, hoci slovenská speváčka nevie po maďarsky ani rómsky. "Dohovorili sme sa naším hudobným jazykom," vysvetlila s úsmevom. Stočlenný orchester bol z Kataríny tiež milo prekvapený, čo jej dal jasne najavo už po skúške prvej pesničky. "Niektorí muzikanti potom prišli za mnou aj cez pauzu a po nemecky mi povedali, že sa im môj spev naozaj páči. Nechcem sa vystatovať, ale keď vás pochvália takíto hudobníci je to určité zadosťučinenie a zároveň aj motivácia. Človek totiž vie, že to, čo robí, má zmysel," dodala ďalej Katarína, ktorá na koncerte orchestra Budapest vystúpi ako hosť, rovnako ako operný spevák Martin Babjak.