O diele Rudolfa Slobodu na výstave v Prahe

BRATISLAVA 25. októbra (SITA) - Spolupráci s bratislavským divadlom Astorka Korzo ´90 je venovaná výstava k 10. výročiu úmrtia významného slovenského spisovateľa a dramatika Rudolfa Slobodu, ktorú od ...

25. okt 2005 o 14:17 SITA

BRATISLAVA 25. októbra (SITA) - Spolupráci s bratislavským divadlom Astorka Korzo ´90 je venovaná výstava k 10. výročiu úmrtia významného slovenského spisovateľa a dramatika Rudolfa Slobodu, ktorú od dnes ponúka Slovenský inštitút v Prahe. Fotografie, dokumenty, divadelné kostýmy a rekvizity dokumentujú vznik Slobodových hier Armagedon na Grbe a Macocha. Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí SR, expozícia zároveň opisuje vývin Slobodovej spolupráce s Astorkou. Spoločná výstava bratislavského Divadelného ústavu, Astorky a občianskeho združenia Gratia je súčasťou akcií Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti a koná sa pod záštitou ministrov kultúry ČR Vítězslava Jandáka a SR Františka Tótha. Výstava potrvá do 16. novembra a verejnosť si ju v Galérii Slovenského inštitútu na Jilskej 16 môže pozrieť od pondelka do štvrtka od 10:00 do 18:00 a počas víkendu od 13:00 do 17:00.

Informácie o Slovenskom inštitúte v Prahe ponúka internetová adresa Veľvyslanectva SR v ČR - http://www.slovakemb.cz.