Na hrade otvorili expozíciu o miestnej židovskej komunite

25. okt 2005 o 20:00 SITA

KEŽMAROK 25. októbra (SITA) – Novú stálu expozíciu venovanú Židom dnes sprístupnilo Múzeum v Kežmarku na Kežmarskom hrade. Expozícia o živote židovskej komunity v Kežmarku približuje významnú časť dejín mesta a spoločenstva, ktoré začiatkom 20. storočia tvorilo pätinu obyvateľov Kežmarku. V roku 1938 bolo zo 7 360 obyvateľov 1 063 Židov, po vojne sa ich do Kežmarku vrátilo len 95. Dnes žije v Kežmarku už len jeden človek, ktorý sa hlási k židovskej menšine.

Stálu expozíciu otvorilo múzeum pri príležitosti konania IV. dní židovskej kultúry. „Židovská komunita bola veľmi bohatá na ľudí a osobnosti, a je na čase, aby sme jej splatili akú-takú daň,“ uviedla pre SITA Nora Baráthová z kežmarského múzea. Nová stála expozícia na Kežmarskom hrade by mala „vzkriesiť jednu kapitolu z dejín, ktorá upadá do zabudnutia,“ doplnila N. Baráthová.

Pri návšteve Kežmarského hradu by mali návštevníkov upútať dva zaujímavé exponáty. Prvým je prestrieľaná tabuľka s názvom „Ulica Adolfa Hitlera“, ktorá počas vojny v Kežmarku bola. Dnes je to Hviezdoslavova ulica. Druhým exponátom je „svetový unikát“, ktorým je výsek z múru z prelomu rokov 1944/45, na ktorom sú podpísané židovské ženy a deti tesne pred odvozom do koncentračného tábora Ravensbrück. Paradoxom podľa Baráthovej je, že len tri týždne po vzniku tohto nápisu bol Kežmarok oslobodený.

Súčasťou IV. dní židovskej kultúry bola aj prednáška Mikuláša Liptáka o židovských cintorínoch v Kežmarku a Huncovciach, kde tiež žila významná židovská komunita.

