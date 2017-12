Archív Stanleyho Kubricka bude od leta 2006 v londýnskej umeleckej škole

Londýn 25. októbra (TASR) - Archív uznávaného amerického filmára Stanleyho Kubricka bude od leta 2006 umiestnený v poprednej londýnskej umeleckej škole.

25. okt 2005 o 20:37 TASR

Škatule so scenármi, rešeršami, korešpondenciou, kostýmami, rekvizitami, modelmi a filmárskou technikou vystavia na University of the Arts' London College of Communication, kde budú prístupné pre verejnosť a pre študentské výskumy.

Kubrickov archív "má hĺbku a rozsah, ktoré sme chceli sprístupniť, aby budúce generácie mohli pochopiť spôsob, akým Stanley pracoval," uviedla vo vyhlásení vdova po režisérovi Christiane Kubricková. Archív je jednou z najrozsiahlejších zbierok materiálov o filmovej produkcii na svete.

Rodina sa pre londýnsku školu rozhodla kvôli tomu, že Kubrick, ktorý zomrel v roku 1999, strávil väčšinu života v Británii, uviedla manželka. Christiane je maliarka a absolventka pobočky univerzity, St. Martin's School of Art.

"Sme veľmi šťastní, že archív bude v Londýne, na univerzite, ktorá si cení, propaguje a odzrkadľuje rôznorodosť (Kubrickových) záujmov," povedala Kubricková. Z univerzity vzišli známi britskí herci Pierce Brosnan, Colin Firth, Ralph Fiennes a viacero rešpektovaných umelcov a návrhárov.

Kubrickov materiál umiestnia v priestoroch, ktoré univerzita vybuduje vo svojich objektoch na juhu Londýna. Škola bude zodpovedná za udržiavanie archívu, ktorý naďalej zostane vo vlastníctve Kubrickovej rodiny. Univerzita spustila medzinárodnú kampaň s cieľom získať financie na udržiavanie a propagáciu archívu, tiež sa bude uchádzať o stále dotácie.

Medzi Kubrickove najznámejšie filmy patria Dr. Divnoláska alebo Ako som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombu (1964), 2001: Vesmírna odysea (1968), Mechanický pomaranč (1971), Osvietenie (1980), Široko zatvorené oči (1999).

"V celej histórii filmu neexistuje nič podobné Kubrickovej vízii," povedal Kubrickov priateľ, kolega Steven Spielberg. "Bola to vízia nádeje a zázraku, krásy a tajomstva, humoru a protirečení," dodal. "Mám radosť, že jeho archív ide na University of the Arts London, ktorá zaistí, že jeho dedičstvo a vízia zostane nažive," uviedol Spielberg, ktorý po Kubrickovej smrti režíroval jeho film A.I. Umelá inteligencia (2001).

Stanley Kubrick sa narodil v roku 1928 v New Yorku. Do Anglicka sa presťahoval v roku 1961 a v Británii zostal až do svojej smrti vo veku 70 rokov.