50 Cent nie je taký tvrdý, ako sa tvári, vyhlásil Lee Ryan

BRATISLAVA 26. októbra (SITA) - Násilnícku povesť amerického rapera 50 Cent spochybnil bývalý člen britskej chlapčenskej skupiny Blue Lee Ryan. Ako tento populárny spevák tvrdí, na 50 Centovi nie je nič ...

26. okt 2005 o 8:45 SITA

BRATISLAVA 26. októbra (SITA) - Násilnícku povesť amerického rapera 50 Cent spochybnil bývalý člen britskej chlapčenskej skupiny Blue Lee Ryan. Ako tento populárny spevák tvrdí, na 50 Centovi nie je nič také tvrdé a chlapské ako o sebe tento excentrický Američan zvykne tvrdiť. Mladý britský spevák vyhlásil, že jeho detstvo v juhovýchodnom Londýne bolo omnoho tvrdšie ako raperovo v newyorskom Queense. "50 Centovi veľmi neverím. Stretol som sa s ním a vôbec nie je až taký tvrdý. Nevystrašil by ma. Nech príde do mojej štvrte a presvedčí sa, čo to znamená byť tvrdým chlapom."