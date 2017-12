Raper DMX sa priznal, môže ísť na 60 dní do väzenia

BRATISLAVA 26. októbra (SITA/AP) - Americký raper DMX pravdepodobne pôjde na 60 dní do väzenia za to, že otvorene priznal, že porušil podmienku, keď ho minulý rok po automobilovej nehode zatkli na medzinárodnom ...

26. okt 2005 o 10:10 SITA

BRATISLAVA 26. októbra (SITA/AP) - Americký raper DMX pravdepodobne pôjde na 60 dní do väzenia za to, že otvorene priznal, že porušil podmienku, keď ho minulý rok po automobilovej nehode zatkli na medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho. Spevák, ktorý účinkoval vo filmoch ako Never Die Alone, Romeo musí zomrieť či Kolíska do hrobu, sa musí na súd dostaviť 17. novembra, kde o jeho osude definitívne rozhodnú. DMX, ktorého skutočné meno je Earl Simmons, priznal, že v čase nehody bol pod vplyvom liekov. Priznal tiež, že sa dopustil ďalších dvoch nehôd a to i napriek tomu, že mu súd už predtým odobral vodičské oprávnenie.