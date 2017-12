Support Lesbiens vystúpia 9. novembra v T-Mobile Aréne

26. okt 2005 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 25. októbra (SITA) - Pražský koncert Support Lesbiens, ktorý sa má konať 9. novembra, sa pre veľký záujem presúva z pôvodne plánovanej Malej športovej haly do väčšej T-Mobile Arény. Týmto koncertom skupina ukončí svoje práve prebiehajúce turné, ktoré sa začalo 19. októbra v Pardubiciach. V rámci neho už koncertovali v Tepliciach a Olomouci. Dnes večer Support Lesbiens vystúpia v Opave, odkiaľ vo štvrtok zamieria do Zlína a v piatok do brnenskej haly Vodová. Špeciálnym hosťom celého turné je skupina Another Way.

Skoro dvojhodinový program ponúka 25 skladieb reprezentujúcich všetkých päť doteraz vydaných albumov. Aktuálne je v predaji zatiaľ posledné CD Midlife a reedíčný dvojalbum So, What ? / Medicine Man, ktorý obsahuje vybrané hity z prvých dvoch CD.