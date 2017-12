Orlando Bloom by chcel žiť v USA

26. okt 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 26. októbra (SITA) - Britský herec Orlando Bloom si prácu v Spojených štátoch tak obľúbil, že sa tu plánuje načas usadiť. Rád by si tu dokonca kúpil dom. Bloom, ktorý sa po natáčaní trilógie Pán prsteňov zamiloval do Nového Zélandu, teraz prehodnocuje, kde by chcel vlastne žiť. "V Amerike mám tak veľa skvelých príležitostí, no srdcom som stále Brit. Keď som vo filme Elizabethtown hral bežného amerického chalana, bolo to pre mňa niečo nové. Páčilo sa mi to," povedal mladý Angličan. "Vtedy som pochopil Ameriku. Filmovali sme v Kentucky, čo je doslova srdce Ameriky. Určite by som tu chcel dom, no neviem ešte kedy. Teraz pracujem po celom svete, čiže nad tým až tak intenzívne neuvažujem."