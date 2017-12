Víťazi National TV Awards 2005

26. okt 2005 o 11:21 SITA

BRATISLAVA 26. októbra (SITA) - V londýnskej Royal Albert Hall sa rozdávali britské televízne ceny National TV Awards. Najviac ocenení si odniesol sci-fi seriál BBC Doctor Who. Predstavitelia hlavných postáv Christopher Eccleston a Billie Piper dostali sošky v kategóriách najlepší herec a herečka a tretia cena sa ušla seriálu samotnému - v kategórii najlepšia dráma. Za najlepšieho nováčika na televíznej obrazovke vyhlásili Antonyho Cottona zo seriálu Coronation Street. EastEnders, ktorí minulý rok odchádzali s prázdnymi rukami, tento rok získali cenu v kategórii najlepšia seriálová dráma. Spokojný môže byť aj obľúbený šéfkuchár bez čapice Jamie Oliver. Získal totiž dve ceny. Jeho nový program School Dinners, si diváci zvolili za najlepší faktografický program. Oliver dostal aj špeciálnu cenu. Ďalším držiteľom dvoch ocenení je talent show stanice ITV1 The X Factor. Tvorcovia tejto šou si odniesli cenu ako najlepší zábavný program a Sharon Osbourne získala cenu v kategórii najobľúbenejší televízny odborník. Reality show Big Brother, ktorá v lete uzavrela svoju šiestu sériu, získala už tretí krát sošku v kategórii najlepšia reality show. Televízny kvíz Kto chce byť milionárom? ocenili ako najlepší kvízový program. Najlepším denným programom sa stala Paul O'Grady Show. Najlepšími zabávačmi roka sú Ant and Dec a najlepším komediálnym programom Little Britain.

Mená ocenených prezradil v priestoroch Royal Albert Hall moderátor spravodajstva ITV1 Sir Trevor McDonald. Záznam z ceremoniálu si môžu televízni diváci vychutnať dnes o 21:00 na ITV1.

Agentúra SITA prináša kompletný zoznam víťazov NTVA 2005.