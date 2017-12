Alanis Morissette vydáva výberový album The Collection

26. okt 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 26. októbra (SITA) - Kanadská speváčka a skladateľka Alanis Morissette sa konečne rozhodla zhromaždiť to najlepšie zo svojej tvorby na jednom CD a 14. novembra vydá album s názvom The Collection, na ktorom jej fanúšikovia nájdu tie najväčšie klenoty posledného desaťročia jej kariéry. Pilotným singlom je nová skladba - cover verzia Sealovho hitu Crazy. The Collection ponúkne speváčkiným fanúšikom 19 skladieb ako Thank U, Head Over Feet, Ironic, You Learn, You Oughta Know, Hands Clean alebo Hand In My Pocket. Materiál na albume prináša piesne zo štúdiových albumov, MTV Unplugged albumu, soundtrackov Dogma, Mesto anjelov a De-Lovely, ale aj pieseň, ktorú Alanis nahrala na album The Prayer Cycle. "Bolo veľmi zložité vybrať piesne na tento album. Na moje piesne sa nepozerám ako na deti, radšej ich vidím ako izby vo veľkom dome, ktorý predstavuje môj život. Každá z nich je momentkou toho obdobia, istej časti môjho života. Niektoré z nich som vydala ako single, niektoré - moje obľúbené, majú čo povedať k témam, ktoré boli relevantné v čase, keď som ich napísala. V konečnom dôsledku som túto kolekciu dala dohromady, aby som mala jedného dňa čo ukázať svojim pravnúčatám a preto, aby som objektívne poukázala na môj hudobný vývoj ako skladateľky a speváčky," vysvetľuje Alanis svoje zámery.

Od prelomového roka 1995 sa Alanis stala jednou z najvýznamnejších a najvplyvnejších speváčok, skladateliek a hudobníčok súčasnej hudobnej scény. Jej hĺbavá, expresívna muzika a vystúpenia si vyslúžili obrovské pochvaly kritikov a oddanú fanúšikovskú základňu na celom svete, ktorá sa neustále rozrastá. Predaj jej albumov už prekročil hranicu 40 miliónov predaných nosičov na celom svete.

The Collection sa v predaji objaví vo dvoch variantoch - ako špeciálne rozšírené CD a limitovaná edícia - CD a hodinové dokumentárne DVD, ktoré mapuje obdobie od vydania albumu Jagged Little Pill v roku 1995 až do súčasnosti.