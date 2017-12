Goldie Hawn oslavuje 60. narodeniny

26. okt 2005 o 17:50 SITA

BRATISLAVA 26. októbra (SITA) - Hollywoodska herečka Goldie Hawn, ktorá sa narodila v roku 1945 vo Washingtone, oslávi tento rok svoje 60. narodeniny. Ako sama hovorí, neberie svoje okrúhle jubileum nejako tragicky. "Dokážem s tým bez problémov žiť. Je to predsa iba číslo a nie stav mysle," povedala americká herečka v rozhovore pre časopis Neue revue. "Čím som staršia, tým intenzívnejšie si užívam život," povedala Goldie, ktorá odmieta akékoľvek skrášľovacie plastické operácie. "To nie je nič pre mňa, som na to príliš staromódna. Človek sa jednoducho musí uspokojiť s tým, ako ho milý Pán Boh stvoril," dodala herečka, ktorá sa preslávila najmä filmami ako Smrť jej pristane (1992) alebo Klub odložených žien (1996).