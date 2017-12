Simpsonovci už hovoria aj po arabsky

27. okt 2005 o 11:15 ANDREA ERTLOVÁ,Londýn(Autorka je publicistka)

Noví Simpsonovci a ich tvorca Matt Groening. FOTO - SIMPSONS.COM



Hoci obyvatelia moslimských krajín majú na ramadáne najradšej asi to, ako sa po západe slnka konečne môžu najesť, obohatením tohtoročnej sezóny je aj prvé arabské vysielanie Simpsonovcov. Televízna stanica MBC pripravila dabovanú verziu v egyptskej arabčine, kde sa z Barta stal Badr, z Homera Omar a Simpsonovci sú uvádzaní pod názvom al Shamsoon.

Steven Spielberg vydesený hollywodskou paranojou po útokoch z 11. septembra uviedol do kín upravenú verziu E.T. mimozemšťana, z ktorej vystrihal niektoré násilné prvky a agentom FBI dal do rúk namiesto zbraní baterky. Podobnými absurdnými zmenami prešli aj Shampsoonovci.

Kým originálny Homer miluje pivo značky Duff, jeho arabský klon s rozžiarenými očami z chladničky vyberá sódu. Obrovské brucho sa dá vysvetliť aj Homérovou posadnutosťou v jedení lekvárových šišiek (v arabskej verzii ich nahradili sladké koláčiky známe ako kahk), ale už ten detail naznačuje, že to asi nebude ono.

Hot-dogy teraz otec populárnej rodiny vystriedal egyptskými grilovanými klobáskami, vzdať sa musel aj slaniny, lebo prasa je nečisté zviera. Okrem toho ho mu autori seriálu škrtli aj potĺkanie sa po ošarpaných baroch a posedávanie s pochybnými existenciami, ktoré grgajú uprostred viet.

Pôvodný seriál je plný narážok na témy, ktoré sú v moslimských spoločnostiach vnímané omnoho prudérnejšie. Témy ako alkohol, sex či Boh sú veľmi frekventované, no novému publiku asi nebude až tak prekážať rodina zbožného kresťana Neda Flandersa. Títo susedia Simpsonovcov sú totiž už v origináli zobrazení ako hlupáci.

Animácia zostala rovnaká, len sa prestrihali niektoré scény a boli prekreslené spomínané detaily, čo je skvelá nahrávka pre čierny trh, kde sa popri pornografii môžu šíriť aj pôvodné, necenzurované, respektíve kultúrne neprispôsobené verzie Simpsonovcov.

Al Shampsoonovcom sa ušiel atraktívny vysielací čas, znalci originálu sú však zdesení. "Bolo to zúfalé, chlapík hrajúci Homera bol jedným z najnudnejších ľudí, akých som kedy videl," napísal istý kalifornský profesor na svojom internetovom blogu po tom, čo videl upravený seriál.

Niektorí popudení kritici zašli až tak ďaleko, že ironicky navrhujú, aby sa z Barta stal aktívny džihádista a v škole sa učil, že ho po samovražednom útoku v nebi čaká sedemdesiat panien. Bart samovraždu zatiaľ nespáchal, seriál Simpsonovci možno tak trochu áno.