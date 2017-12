FK 35 mm je nový filmový klub

Teraz už majú aj študenti z bratislavskej Vysokej školy múzických umení svoje kino - nazvali ho filmový klub 35 mm. Otvorili ho na Filmovej a televíznej fakulte a, samozrejme, sprístupnili aj verejnosti. Prvé premietanie prichystali na dnes.

27. okt 2005 o 15:00

Dramaturgovia plánujú, že do programu klubu budú zaraďovať ukážky z národných európskych kinematografií, prelomové i menej známe diela, slovenské filmy a filmy študentov - nielen z VŠMU. Klub by pritom nemal byť len miestom premietania, ale aj miestom stretávania a tvorivých debát.

"Filmárom sa postavila nová budova, vznikla aj nová premietacia sála a my sme hneď mysleli na to, že z nej urobíme priestor, v ktorom sa bude robiť aj niečo iné, ako učiť. Ostatné fakulty už také dávno majú. Na Bábkarskej a činohernej fakulte je Kaplnka, kde sa hrajú študentské predstavenia, na hudobnej a tanečnej majú koncertnú sieň Dvoranu," hovorí Katarína Uhrová z organizačného tímu. "Boli by sme radi, keby sa sem ľudia naučili chodiť a vedeli by, že tu môžu vidieť tvorbu najmladšej generácie našich filmárov a ich originálnu reflexiu reality."

V novom filmovom klube sa zatiaľ bude premietať raz do mesiaca: "Uvidíme, aký bude záujem, tomu potom prispôsobíme program. Zároveň chceme otestovať aj samých seba, ako sa nám bude dariť a čo všetko budeme stíhať," hovorí Uhrová. Neskôr by vo FK 35 mm mali byť aj filmové prehliadky, festivaly, semináre a workshopy.

Škola sama by na filmový klub peniaze nemala. Študenti však získali grant i sponzora. Predstavenia by mali stáť maximálne 40 korún a pred každým z nich bude lektorský úvod.

Dnešné premietanie (naplánované na 18.30 h) je zadarmo, v jeho programe je, napríklad, Noc v hoteli Matúša Liboviča, Super Superman Michala Uhrína alebo H4XOR Samuela Jaška. Hodinu pred ním sa začne vernisáž textilných dizajnérov Barbory Cigánovej a Marcela Holubca, doplní ju vystúpenie študentov tanca. (kk)