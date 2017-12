Jennifer Anistonová sa chce presťahovať do Chicaga

27. okt 2005 o 9:15 SITA

BRATISLAVA 27. októbra (SITA) - Jennifer Anistonová si údajne hľadá nový dom v Chicagu, aby mohla byť bližšie svojej novej láske, ktorou je Vince Vaughn. Aj napriek tomu, že párik vehementne popiera akýkoľvek vzťah, v priebehu niekoľkých týždňov ich viac krát pristihli vo vášnivom objatí. "Zdá sa, že Jennifer sa už spamätala z Brada a chce, aby to vedel celý svet," povedal Jenniferin blízky priateľ pre časopis Closer. Novinky o Jenniferinej ambícii sa presťahovať bližšie k Vaughnovi rozčertil najmä jej bývalého manžela, Brada Pitta. Vaugn a Anistonová sa stretli na nakrúcaní filmu The Break Up.