Hviezdy nahrali spomienkový album na Johnnyho Casha

27. okt 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 27. októbra (SITA/AP) - Hudobný veterán Jerry Lee Lewis ukradol pri nahrávaní nového CD na počesť country legendy Johnnyho Casha pieseň I Walk The Line, ktorú mali pôvodne spievať Kid Rock a Norah Jonesová. V hollywoodskom Pantages Theater sa stretlo mnoho hviezd, ktoré tak chceli vzdať hold nedávno zosnulému spevákovi. Jerry Lee Lewis chcel pôvodne zaspievať Will the Circle Be Unbroken, no už po pár veršoch ho obecenstvo vypískalo. Hneď ako začal hrať pieseň I Walk The Line, obecenstvo spokojne spolupracovalo a tlieskalo počas celej piesne. S Norah Jonesovou si nakoniec zaspieval Joaquin Phoenix, a spoločne nahrali pieseň Home Of The Blues. Kris Kristofferson si potom s Jonesovou zaspieval v piesni Guess Things Happen That Way. Medzi ďalšími, ktorí sa podpísali pod spomienkový album na Johnnyho Chasha I Walk the Line: A Night for Johnny Cash sú i Martina McBride, Allison Krauss a Dwight Yoakam, Sheryl Crow, Coldplay, U2, Brad Paisley a Montgomery Gentry.