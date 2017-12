Janet Jacksonová poprela správy o tajnej dcére

BRATISLAVA 27. októbra (SITA/AP) - Americká speváčka Janet Jacksonová poprela akékoľvek správy o tom, že by bola matkou. V strohom stanovisku, ktoré táto 39-ročná speváčka vydala v stredu, poprela všetky ...

27. okt 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 27. októbra (SITA/AP) - Americká speváčka Janet Jacksonová poprela akékoľvek správy o tom, že by bola matkou. V strohom stanovisku, ktoré táto 39-ročná speváčka vydala v stredu, poprela všetky tvrdenia bývalého švagra. Ten tvrdil, že Janet má tajnú 18-ročnú dcéru. "Nemám dcéru a všetky podobné tvrdenia sú nepravdivé," uviedla speváčka. V piatok 21. októbra Young DeBarge, brat Jacksonovej bývalého manžela Jamesa DeBargea, vyhlásil, že Jacksonová a jeho brat splodili dcéru Renée, ktorá žije so speváčkinou najstaršou sestrou Rebbie. "James a rodina Jacksonovcov všetko drží pekne v tajnosti," povedal DeBarge pre newyorskú rozhlasovú stanicu. Jacksonová a DeBarge sa vzali v roku 1984, no ich manželstvo trvalo iba tri mesiace. Speváčka sa potom tajne vydala za Rene Elizonda Jr. v roku 1991. Ich vzťah stroskotal v roku 1999. Momentálne žije s hudobným producentom Jermaineom Duprim.