Herečka Nicollette Sheridanová už nie je zasnúbená

BRATISLAVA 27. októbra (SITA/AP) - Herečka Nicollette Sheridanová síce prežíva obrovskú slávu spojenú so svojím účinkovaním v populárnom a oceňovanom seriáli Desperate Housewife, no jej súkromný život ...

27. okt 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 27. októbra (SITA/AP) - Herečka Nicollette Sheridanová síce prežíva obrovskú slávu spojenú so svojím účinkovaním v populárnom a oceňovanom seriáli Desperate Housewife, no jej súkromný život už taký šťastný nie je. Táto 41-ročná hviezda sa totiž rozišla so snúbencom, švédskym hercom Niklasom Soderblomom. Ako pre časopis People uviedla herečkina hovorkyňa Nicole Perna, cesty páru sa rozišli po jeden a pol ročnom vzťahu. "Obaja vás preto žiadajú, aby ste zachovali ich súkromie," dodala hovorkyňa pre tlač. Sheridanová a Soderblom sa zasnúbili minulý rok v zime. Ak by vzťah vyšiel, pre herečku by to bolo druhé manželstvo. Sheridanovú nominovali za úlohu v seriáli Desperate Housewives na Zlatý glóbus.