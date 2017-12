Aréna predstaví francúzsku hru Oskar a dáma v ružovom

BRATISLAVA 27. októbra (SITA) - Divadlo Aréna uvedie nový projekt Oskar a dáma v ružovom. Hra francúzskeho autora Erica-Emmanuela Schmitta bude mať premiéru 3. a 4. novembra. Inscenácia je divadelným ...

27. okt 2005 o 16:54 SITA

BRATISLAVA 27. októbra (SITA) - Divadlo Aréna uvedie nový projekt Oskar a dáma v ružovom. Hra francúzskeho autora Erica-Emmanuela Schmitta bude mať premiéru 3. a 4. novembra. Inscenácia je divadelným debutom filmového režiséra Juraja Johanidesa. "Hra bola napísaná vo forme listov, preto to bola pre mňa výzva dramatizovať taký text," povedal. Johanides spolu s dramaturgičkou Annou Gruskovou vytvoril na divadelných doskách príbeh desaťročného hrdinu Oskara, ktorému diagnostikovali leukémiu. Keďže sa celý dej točí okolo nevysloviteľného slova "rakovina", obaja tvorcovia sa rozhodli venovať hru ich spoločnému kamarátovi a scénografovi Alešovi Votavovi, ktorý tejto chorobe pred štyrmi rokmi podľahol. Do hlavnej postavy Rózy obsadil režisér Adelu Gáborovú a Zuzanu Krónerovú. Oskara stvárni osem hercov a osem alternantov. Okrem iných aj Samuel Spišiak, Benjamín Žiak, Peter Oszlík, Csongor Kassai, Ivan Martinka, Lukáš Latinák, Matej Landl, Richard Stanke, Emil Horváth, Peter Šimun, František Kovár a Leopold Haverl.

Dej inscenácie sa odohráva v nemocnici. O chlapca sa stará dobrovoľníčka Róza, ktorá navštevuje detských pacientov, rozptyľuje ich a dodáva im energiu. Práve ona vnesie do príbehu humor a nádej. Presvedčí Oskara, aby považoval každý z dvanástich dní života, ktoré mu ešte zostávajú, za desať rokov. Chlapec sa tak v dvadsiatke zaľúbi, v tridsiatke ožení, v štyridsiatke a päťdesiatke prejde krízou stredného veku a vyrieši svoje problémy s rodičmi, v šesťdesiatke postupne zostarne. Neskôr sa naučí chápať rozdiel medzi materiálnym a duchovným životom, takže zomrie vo veku 110 rokov ako múdry a spokojný človek. "Hra by mala osloviť ľudí najmä preto, že každý má v okolí niekoho, kto zomrel na rakovinu," povedala dramaturgička Grusková. I keď sa na javisku vystrieda deväť hercov, s alternantmi spolu osemnásť, inscenácia Oskar a dáma v ružovom má len dve postavy. Johanides nespracoval hru tak ako jeho kolegovia z iných krajín, ktorí do dvoch postáv obsadili len dvoch hercov. "Povedal som si, že chcem ukázať jednotlivé etapy toho života a som si istý, že desaťročný chlapec už nemôže mať štyridsať rokov a tá istá postava už nemôže dospieť k tomu, že keď sa poháda s rodičmi, tak sa s nimi aj udobrí," komentoval svoje rozhodnutie obsadiť do jednej postavy osem hercov rôznych vekových skupín Johanides. "Celá hra je robená systémom od úsvitu do súmraku tak, ako aj celý život. Je to stále kruh, ktorý sa niekde uzatvorí a niekde začína," dodal režisér.