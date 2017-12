Ekotopfilm navštívil "Forrest Gump" zo Švajčiarska

BRATISLAVA 27. októbra (SITA) - Špeciálnymi hosťami festivalu Ekotopfilm, ktorého 32. ročník sa práve koná v Bratislave, sú Serge a Nicole Roetheliovci, ktorí si v piatok preberú cenu Honour of Ekotopfilm.

Švajčiarsky manželský pár prešiel počas piatich rokov šesť kontinentov. Serge bežal, Nicole ho sprevádzala na veľkej motorke. Prešli 40 912 kilometrov, 37 krajín a Serge pritom zodral 64 párov tenisiek. Jedným z ich cieľov bolo upriamiť pozornosť na práva detí. Vyzbierali viac ako 220-tisíc eur, ktoré venovali na charitu. Podarilo sa im napríklad postarať sa o 200 kolumbijských detí, zabezpečiť výživu pre matky s deťmi na Mali. Na jednom z posledných projektov spolupracujú s očným chirurgom z Aljašky, ktorý pomáha deťom s poškodeným zrakom z Afriky. "Rozhodli sme sa zmeniť náš život z troch dôvodov. Chceli sme byť slobodní, prežiť úžasné dobrodružstvo vo dvojici a pomôcť deťom," uviedol dnes v Bratislave pred novinármi Serge Roetheli.

Svoju cestu začali manželia 13. februára 2000 v Afrike. Na to, aby sa na ňu mohli vydať, museli predať všetko, čo mali. Spočiatku totiž ich projektu nikto neveril. Po Afrike prišiel na rad Stredný Východ a Ázia, pokračovali Oceániou, Južnou a Severnou Amerikou. Začiatkom tohto roka sa dobrodružný pár vrátil do Európy a prešli Portugalsko, Španielsko a Francúzsko. Postupne sa im podarilo v niektorých krajinách, ktoré navštívili, nájsť sponzorov, ktorí ich podporili. Ako uviedol Serge, na túto púť sa pripravoval takmer celý život. Od 15 rokov je aktívnym športovcom, je vysokohorským vodcom a donedávna sa aktívne venoval boxu. Je šesťnásobným šampiónom Švajčiarska v boxe, zúčastnil sa aj na Olympijských hrách v Montreale. S behaním po kontinentoch začal už v roku 1995, kedy prebehol naprieč Amerikou, od Ohňovej zeme až na Aljašku. Vyslúžil si tým prezývku Forrest Gump. "Dlho som nechápal, prečo mi tak hovoria, pretože som ten film nevidel. Potom som si ho pozrel, hneď niekoľkokrát a pochopil som. Ale dúfam, že medzi mnou a Forrestom Gumpom je istý rozdiel...," povedal Serge.

Na ceste okolo sveta sa spoznali s tisíckami ľudí rôznych národností a zažili veľa príjemných aj menej príjemných zážitkov. Najhoršou skúsenosťou bola pre Nicole malária, ktorú dostala na Madagaskare, pri ktorej upadla aj do kómy. Naopak, jedným z úsmevných zážitkov je príhoda, ktorá sa stala kdesi na púšti. Serga sa opýtali, na koľko tiav si cení svoju ženu. "Odpovedal som im, že ak by mi dali aj všetky ťavy sveta, moju ženu by si kúpiť nemohli," uviedol muž, ktorého prezývajú aj novodobý Don Quijot. "Ak môžem urobiť niečo pre svoje blaho a šťastie a zároveň niečo odovzdať druhým tým, že sa popasujem s výzvami ako bol beh okolo sveta, aby som pomohol deťom v núdzi, tak potom chcem byť bláznom a utopistom do konca svojho života," tvrdí Serge.