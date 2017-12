Sarah Jessica Parkerová nosí vypchávky

BRATISLAVA 28. októbra (SITA) - Hviezda filmu Sex v meste Sarah Jessica Parkerová vyhlásila, že by rada pribrala. Herečka je so svojou postavou natoľko nespokojná, že niekedy používa vypchávky. "Som skutočne ...

28. okt 2005 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 28. októbra (SITA) - Hviezda filmu Sex v meste Sarah Jessica Parkerová vyhlásila, že by rada pribrala. Herečka je so svojou postavou natoľko nespokojná, že niekedy používa vypchávky. "Som skutočne dobrý jedák a najradšej mám jedlo z rýchloobčerstvení," povedala Parkerová, ktorá sa stravuje úplne normálne, no aj tak je príliš chudá. Jessica ale verí, že jedného dňa sa zobudí a bude trikrát taká, ako je dnes. Herečka má trojročného syna a tvrdí, že schudnúť po pôrode nie je veľmi jednoduché. Všetkým ženám odkázala, aby sa neporovnávali s bohatými herečkami. Tie majú totiž veľa peňazí, môžu si zaplatiť opatrovateľku detí alebo trénera jogy, a preto je pre ne ľahšie starať sa o seba. Jej syn je pre ňu a jej manžela Matthewa Brodericka stredom vesmíru. "Je láskou našich životov," povedala Parkerová a dodala, že túži mať viac detí.