Impresionisti zakotvili načas vo Viedni

V Leopoldovom múzeu otvorili výstavu zostavenú zo zbierky francúzskych impresionistov zapožičanú z parížskeho múzea Musée d'Orsay.

28. okt 2005 o 0:00

Paul Cézanne - Päť kúpajúcich sa 1900 - 1904. (C) Photo RMN / © Michéle Bellot



Nachádzajú sa tam napríklad Degasova Hodina tanca, Manetov Pištec, van Goghova Arlesanka alebo Caillebottov obraz Brusiči parkiet a taktiež diela Milletiho, Seurata, Gaugina či Cézanna. Francúzski impresionisti uskutočnili revolúciu v umení. Krajinky, uličky, obyčajní ľudia, každodenné scény, farebnosť a zachytenie momentu, to boli ich motívy, ktorými sa búrili proti nátlaku akademickej maľby. Centrálnou témou obrazov týchto umelcov bolo svetlo a "impresia" momentu. Pomenovanie získali od kritikov po uskutočnení prvej výstavy v roku 1873, s ktorou priniesli nový pohľad na umenie a nový spôsob maľby, proces ľudského pozorovania a poznanie, že tieň nie je čierny. Ako mnohé nové umelecké štýly, aj impresionizmus a jeho predstavitelia sa potýkali v polovici 19. storočia s problémami a odmietaním.

Výstava francúzskych impresionistov v Leopoldovom múzeu, komplex MuseumsQuartier na nám. Museumsplatz 1 vo Viedni je otvorená denne okrem utorka od 10.00 do 19.00, vo štvrtok do 21.00 a počas sviatkov od 10.00 do 19.00. Potrvá do 30. januára 2006.