Seniori majú na vlak do Viedne zľavu

28. okt 2005 o 0:00

Držiteľ preukazu senior alebo občan nad 70 rokov s vnútroštátnym spiatočným cestovným lístkom zakúpeným po štátnu hranicu Marchegg alebo Kittsee môže cestovať na rakúskych železniciach až po Viedeň bezplatne. Táto ponuka platí v období do 27. novembra počas víkendov, a to od soboty 0.00 do nedele 12.00, to znamená plných 36 hodín v 2. vozňovej triede na tratiach ÖBB. Cestujúci vo vlaku na rakúskom území sa preukážu okrem spiatočného cestovného lístka aj preukazom senior a občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Občania nad 70 rokov nemusia vlastniť preukaz senior. (obi)

Arena, Baumagasse 80

29. 10. The Special Guests o 20.00

30. 10. Flesh Grinder o 20.00

2. 11. Die Happy, Revolverheld o 20.00

3. 11. Che Sudaka o 20.00

Gasometer, Guglgasse 12

29. 10. Jovanotti o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

28. 10. Barrelhouse Jazzband o 21.00

29. 10. Oliver Kent Trio o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

do 31. 10. Joe Zawinul & WDR Bigband o 20.00

1. a 2. 11. Uli Drechsler Quintett feat. Tord Gustavson o 20.00

od 3. 11. Monty Alexander Trio o 20.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

28. 10. G. Hauptmann: Pred východom slnka o 20.00

29. 10. F. Schiller: Don Carlos o 19.00

30. a 31. 10. T. Willliams: Mačka na horúcej plechovej streche o 19.00

1. 11. F. Grillparzer: Šťastie kráľa Ottakara a jeho koniec o 18.00

30. 10. H. Ibsen: Nora o 19.30

31. 10. H. v. Kleist: Amphitryon o 19.30

1. 11. Th. Bernhard: Ignorant a šialenec o 19.30

2. 11. H. v. Kleist: Amphitryon o 19.30

3. 11. Th. Bernhard: Ignorant a šialenec o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Rakúska národná knižnica, Josefsplatz 1

do 31. 10. Mladá republika. Každodenné obrazy Rakúska 1945 - 1955

Viedenské múzeum nábytku, Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 6. 11. Dizajn nábytku 50-tych rokov

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

Albertina, Albertinaplatz 1

do 27. 11. Rudolf von Alt

do 22. 1. 2006 Mesto. Život. Viedeň 1850 - 1914

Secession, Friedrichstrasse 12

do 13. 11. Angela Bulloch

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 8. 1. 2006 Mahleriana - tvorba jednej ikony

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 8. 1. 2006 Francisco de Goya 1746 - 1828

do 29. 1. 2006 Medzi trónom a oltárom

Kunst Haus Wien, Untere Weissbergerstrasse 13

do 29. 01. 2006 Albert Watson

Architektonické centrum Viedeň, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 a prehliadka. 3. etapa. Rakúska architektúra v 20. a 21. storočí

Múzeum Sigmunda Freuda, Berggasse 19

do 28. 2. 2006 Majstrovské diela z Guggingu

RÔZNE PODUJATIA

Salam. Orient 2005

Hudba a tanec orientálnych kultúr od 14. 10. do 1. 11.

Szene Wien, 11., Hauffgasse 26

28. 10. Amel Tafsout & Saladin's Orchestra Trio (Alžírsko) o 20.00

29. a 30.10. Avi Benedi & Band (Rakúsko/Izrael) o 20.00

Aux Gazelles, Rahlgasse 5

31. 10. Hafla. Orientálna slávnosť o 20.00

Konzerthaus, Lothringerstrasse 20

1. 11. Salif Keita o 19.30

Wiener Stadthalle, nám. Vogelweidplatz 14

28. - 30. 10. Dni ezoteriky, v piatok od 14.00 do 19.00, sobota a nedeľa od 11.00 do 19.00

3. 11. Detská slávnosť koní od 16.00