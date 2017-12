EKOTOPFILM 2005 dnes vyvrcholí Prehliadkou víťazných filmov

BRATISLAVA 28. októbra - Film spoločnosti Idaho Public Television z USA o dojemnom týždni strávenom v špeciálnom tábore Zlatá dúha pre deti choré na rakovinu včera neskoro v noci uzavrel prehliadku tohtoročnej ...

BRATISLAVA 28. októbra - Film spoločnosti Idaho Public Television z USA o dojemnom týždni strávenom v špeciálnom tábore Zlatá dúha pre deti choré na rakovinu včera neskoro v noci uzavrel prehliadku tohtoročnej kolekcie vyše 120 snímok, z ktorých rovná stovka sa od pondelka uchádza o niektorú z cien XXXII. ročníka EKOTOPFILMu. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie Grand Prix EKOTOPFILM 2005, ktorá je zároveň Cenou vlády SR, štatutárnych cien, cien jednotlivých odborných garantov a partnerov a pocty Honour of EKOTOPFILM sa uskutoční dnes predpoludním. Jedno z ocenení už však pozná meno laureáta. Včera popoludní totiž festivalovú delegáciu tvorenú členmi Festivalového výboru, Čestného prezídia, Medzinárodnej poroty, Junior poroty, autormi a zástupcami partnerov prijali v Prezidentskom paláci. Prezident SR Ivan Gašparovič podobne ako vlani prevzal nad festivalom záštitu aj tento rok. Súčasťou prijatia v Prezidentskom paláci bolo odovzdanie prestížnej Ceny prezidenta SR, ktorú získal film Pamäť vody alebo odkaz Jakuba Krčína režiséra Martina Skybu z Českej republiky. V stredu festivalovú delegáciu prijala aj štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR Magda Vášáryová.

Spolu so súťažnou prehliadkou filmov sa včera večer uzavrel aj sprievodný program festivalu. Okrem centralizovaného zásobovania teplom v mestách a jeho výhodách a ekologických aspektoch sa včera diskutovalo najmä o zdraví a chorobách. Úspech mala panelová diskusia Úrazy detí – ako im predchádzať, populárno-vedecká prednáška Nadácie Memory o Alzheimerovej chorobe a preventívnych aktivitách i besedné fórum na tému Antioxidanty v boji proti voľným radikálom. Atmosféra a obsahové smerovanie posledných sprievodných podujatí tohto ročníka sa podobne ako úvodná pondelková konferencia pedagógov niesli v znamení myšlienky Lepšie je, keď chcem, ako keď musím.

Hlavným ťahákom štvrtkového večera však bola tlačová beseda (17.00 hod., Štúdio L + S, kaviareň) a besedné fórum (18.00 hod., Štúdio L + S) s manželmi Nicole a Serge Roetheliovcami, laureátmi tohtoročnej pocty Honour of EKOTOPFILM, ktorá sa na festivale udeľuje od roku 1998. Títo výnimoční ľudia vďaka obdivuhodnému 40 912 km dlhému behu cez päť kontinentov, počas ktorého vyzbierali 320 000 CHF pre projekty organizácie Run for Kids na pomoc chorým deťom a podporu boja za ich práva, vstúpili do festivalovej siene slávy a stali sa spoločníkmi osobností ako Jacques Yves Cousteau, Ivan Bella, Svend Auken, Al Gore, Günter Verheugen, Václav Havel a Juraj Hraško.

XXXII. ročník EKOTOPFILMu dnes vyvrcholí Prehliadkou víťazných filmov. Na rok sa však uzatvára iba jeho bratislavská kapitola. Už od 8. novembra 2005 bude festival pokračovať trojdňovou Prehliadkou víťazných filmov v Historickej radnici v Košiciach, neskôr zavíta do Prahy a po novom roku aj do Viedne a Budapešti. Po celý rok si však môžu školy, firmy a ostatné inštitúcie mnohé filmy z tohtoročnej kolekcie požičať v agentúre EKOTOPFILM. Sú pripravené pre všetkých, ktorí majú záujem. Bližšie informácie na http://www.ekotopfilm.sk.

Kolekcia cien: Napätie i symbióza

Jednotiacim prvkom posledných trinástich ročníkov EKOTOPFILMu je výtvarne netradičné a pútavé spracovanie kolekcie cien. Ich výsledná podoba je vždy iná, avšak základná filozofia zostáva nezmenená. Autorkou cien je Ing. arch. Júlia Kunovská a podľa jej slov symbolizujú myšlienku vzájomného napätia, permanentného zápasu, ale najmä nevyhnutnej symbiózy medzi Zemou a technickým pokrokom. Prapodstatu Zeme stvárňuje geologická sonda z hĺbky 6 000 metrov, do ktorej sa zatínajú kovové prvky opracované najnovšími laserovými technológiami. Kolekcia cien je každý rok originálna a certifikovaná, pričom dominantný je vždy iný motív.

Medzinárodná porota alebo Kto hodnotil súťažné snímky?

Počas vyše troch desaťročí si EKOTOPFILM vybudoval dostatočný medzinárodný kredit, a tak sa jeho organizátori na nezáujem filmových tvorcov nemôžu sťažovať. Tento rok produkčné spoločnosti a jednotliví autori z 24 krajín prihlásili takmer 200 titulov, z ktorých výberová komisia do súťaže zaradila presnú polovicu. Súťažnú kolekciu po celý týždeň hodnotila deväťčlenná Medzinárodná porota, ktorej predsedom je Zdenek Filip z Nemecka. Pod jeho vedením porota rozhodla o udelení Grand Prix EKOTOPFILM 2005 a navrhla držiteľov jednotlivých cien. Medzinárodná porota je zaujímavá nielen geografickou rozloženosťou – jej členovia pochádzajú z krajín ležiacich od Kanady po Austráliu, ale najmä profesijným zastúpením, ktoré korešponduje so zameraním festivalu na všetky aspekty života s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. Vďaka tomu sa súťažná kolekcia hodnotila skutočne komplexne zo všetkých strán, pričom výsledné návrhy sú prienikom viacerých odlišných pohľadov. Aj tento rok bola súčasťou hodnotenia súťažných snímok aj aktivita Junior poroty, ktorej členovia posudzovali filmy zaradené do kategórie Filmy pre deti a mládež. Junior porota je šesťčlenná a tvoria ju mladí ľudia pochádzajúci z krajín od USA po Južnú Kóreu.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov XXXII. ročníka EKOTOPFILMu

sa uskutoční v piatok 28. októbra o 11. hod. v Štúdiu L + S,

pričom prehliadka vybratých víťazných filmov

sa začne o 9.00 a 18.00 hodine v Kine Tatra.

EKOTOPFILM V SKRATKE

EKOTOPFILM je od začiatku zameraný na všetky odvetvia hospodárskych a humánnych aktivít človeka s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.

Festival sa aj tento rok uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Prezidentkou Festivalového výboru, v ktorom sú zastúpení odborní garanti festivalu a jeho partneri, je viceguvernérka NBS Elena Kohútiková. Organizátorom festivalu je agentúra Ekotopfilm a Hlavné mesto SR Bratislava. Hlavnými odbornými garantmi sú Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo životného prostredia SR v úzkej spolupráci s ďalšími 11 rezortmi vlády SR, so SOPK, ZMOS, s AZZZ SR, ASPEK a významnými podnikateľskými subjektmi. Okrem generálneho partnera festivalu, spoločnosti U. S. Steel Košice, sa na jeho príprave výrazne podieľajú viaceré významné podnikateľské subjekty, ktoré sú lídrami vo svojom odbore – Matador, a. s., Slovnaft, a. s., ZSNP, a. s., a VSE, a. s.

Podobne ako po minulé roky je súčasťou EKOTOPFILMu Junior festival – Ekotopfilm pre deti a mládež organizovaný v rámci celého Bratislavského kraja.

