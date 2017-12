Spomienkové Retropicture - live od Dana Bártu už v novembri

28. okt 2005 o 14:10 SITA

BRATISLAVA 28. októbra (SITA) - Dan Bárta príde v novembri na hudobný trh so spomienkovým albumom Retropicture - live. Prostredníctvom novej platne prevedie svojich fanúšikov celou jeho kariérou. Niekoľkonásobný držiteľ cien Akademie populární hudby sa predstaví od čias, keď bol členom skupín Alice a Sexy Dancers až po súčasnú kapelu Illustratosphere. Retropicture - live pozostáva z 19 skladieb, ktoré nahral Bárta naživo ešte v apríli tohto roku na koncerte v Paláci Akropolis. Speváka sprevádzala jeho domovská kapela v zložení: Filip Jelínek - klávesové nástroje, Jaroslav Friedl – gitary, Stanislav Mácha – klavír, Robert Balzar – kontrabas a basová gitara, Jiří Slavíček – bicie. Okrem iných sa na Retropicture - live objavia aj Bártove hity ako Moje vina, I Wish, Some People, Na i v ní, Stmívání a napokon i najnovší hit On My Head.