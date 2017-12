100°C natočili videoklip na skladbu Jagger´s not Dead

BRATISLAVA 28. októbra (SITA) - Mladá česká kapela 100°C natočila videoklip ku skladbe z nového albumu Collage Jagger´s not Dead. Už názov vybranej piesne hovorí o tom, že bude oslavou rock´n´rollu. "Skladba ...

28. okt 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 28. októbra (SITA) - Mladá česká kapela 100°C natočila videoklip ku skladbe z nového albumu Collage Jagger´s not Dead. Už názov vybranej piesne hovorí o tom, že bude oslavou rock´n´rollu. "Skladba má byť paralelou medzi Rolling Stones a nami. Chceme, aby to vyznelo tak, že na 60. roky sme nezabudli ani v roku 2005," povedal spevák a gitarista 100°C Jakub Johánek. Klip, ktorý sa nesie v duchu hesla "sex, drogy a rock and roll" natáčala kapela v Prahe na typických turistických miestach. Videoklip ku piesni Jagger´s not Dead môžu fanúšikovia 100°C premiérovo vidieť 23. novembra na krste Collage v pražskom Akropolise. Nové piesne zahrá kapela ešte pred krstom aj 5. novembra vo verejnom vysielaní Českej televízie v programe Noc s Andělem.

Kariéra mariánsko-lázeňskej kapely 100°C odštartovala pred dvoma rokmi víťazstvom v českej verzii Coca-Cola PopStar. V roku 2004 vydali chlapci svoj debutový album Evergreen. Najnovšia platňa Collage, nad ktorou dohliadal producent Petr Míkovec, obsahuje pestré hudobné žánre od rock‘n‘rollu, funky, dubu až po reggae.