Joaquin Phoenix sa na seba nerád díva

28. okt 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 28. októbra (SITA) - Hollywoodsky herec Joaquin Phoenix odmieta sledovať vlastné filmy, pretože údajne neznáša svoj obraz na filmovom plátne. Herec, známy z filmov ako Gladiátor či Osada, ktorý pokračuje v hviezdnej sláve svojho zosnulého brata Rivera Phoenixa, si do každej svojej filmovej úlohy zoberie niečo zo svojej rodiny. Na výsledný produkt sa však nedokáže pozrieť. "Joaquin sa na svoje filmy nikdy nedíva. Nikdy to neurobil, pretože je na seba priveľmi kritický. Vždy iba povie, že sa mu nepáčia jeho zuby alebo pery, vždy niečo," povedala hercova matka Arlyn Bottomová pre denníky New York Daily News. Tá ho tiež podporovala pri nakrúcaní jeho posledného filmu o Johnnym Cashovi Walk The Line. "Bolo to preňho ťažké ale očisťujúce zároveň. Celá rodina s ním prežívala jeho rolu."