Melos - Étos v znamení hudobného minimalistu Reicha

31. okt 2005 o 13:18 SITA

BRATISLAVA 31. októbra (SITA) - Svetoznámy predstaviteľ hudobného minimalizmu Steve Reich bude ústrednou postavou 8. ročníka festivalu súčasnej hudby Melos - Étos, ktorý sa od 7. do 17. novembra uskutoční v Bratislave v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Slovenského rozhlasu, v PKO, v Pálffyho paláci na Zámockej ulici a v Opere SND. Medzinárodné bienále súčasnej hudby predstaví jej svetové i slovenské podoby. Ako avizovala Oľga Smetanová, riaditeľka Hudobného centra, ktoré akciu organizuje, aj tento raz si objednali u slovenských autorov nové diela. V rámci 13 festivalových koncertov premiérovo odznejú napríklad skladby Jevgenija Iršaia (14.11.) a Lucie Papanetzovej (15.11). Po prvýkrát zaznie 7. novembra na otváracom koncerte v Slovenskej filharmónii dielo vlani zosnulého Juraja Beneša. Okrem toho filharmonici premiérovo uvedú The Four Sections od Reicha a koncert doplní dielo Vladimíra Godára.

U poslucháčov populárne, no medzi hudobníkmi a spevákmi považované za veľmi ťažké Reichove diela si záujemcovia môžu vypočuť aj na koncertoch 8. a 9. novembra. Nášmu publiku ich predstavia medzi inými ich uznávaní interpreti - súbor hráčov na bicích Amadinda a kvarteto maďarských speváčok. Okrem koncertov sa Reich zúčastní tiež na diskusii, ktorá sa uskutoční v rámci medzinárodného sympózia (9.11).

Súbor Amadinda uvedie 10. novembra diela súčasných skladateľov Lukasa Ligetiho a Iannisa Xenakisa. Za pozornosť podľa organizátorov stoja aj vystúpenia troch komorných orchestrov hrajúcich súčasnú hudbu - súboru Gaida z Litvy (11.11.), združenia Aleph Ensemble z Francúzska (14.11.) a nového slovenského súboru Melos Ethos Ensemble, ktorý absolvuje svoj debut pod taktovkou Mariána Lejavu a Zsolta Nagya (15.11.). Nagy, ktorého bratislavské publikum pozná už z predchádzajúceho ročníka festivalu, bude dirigovať aj záverečný koncert (17.11.), na ktorom odznie okrem iného tvorba v Japonsku veľmi populárneho Isao Matsushitu. Milovníkov súčasnej opery čaká opätovné uvedenie diela J. Beneša na shakespearovské motívy The Players v Opere SND. Melos-Étos vznikol po dlhoročných snahách v roku 1991, pri jeho zrode stáli poprední predstavitelia slovenskej hudby Ilja Zeljenka a Roman Berger. Termín festivalu pritom nie je náhodný. Začína sa 7. novembra, v deň Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie roku 1917 a vrcholí 17. novembra, keď sa v roku 1989 začala v Československu tzv. nežná revolúcia, ktorá ukončila éru komunizmu. Festival tak symbolicky pripomína cestu Slovenska od totality k demokracii.

Vstupenky na Melos-Étos sa dajú kúpiť v Hudobnom centre na Michalskej ulici v Bratislave a v sieti Ticketportal. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej adrese http://www.hc.sk.