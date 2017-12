Nekorunovaný kráľ Balkánu - Boban Markovič a jeho družina

2. nov 2005 o 11:05 SITA

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) - Boban Markovič Orkestar pochádza z mestečka Vladicin Han v južnom Srbsku. Markovič je v súčasnosti asi najuznávanejším balkánskym trubkárom. So svojou skupinou Boban Markovič Orkestar precestoval celý svet. Milujú ho ľudia z ulice, ktorí o teórií hudby vedia len málo, ale aj nároční kritici. "Netušil som, že dokážete hrať na trúbke takto," povedal mu raz uznávaný džezman Miles Davis a nehovoril to iba zo slušnosti.

Markovičovu hudbu spoznalo západné publikum vďaka hudbe filmov Emira Kusturicu Underground a Arizona Dream. Na hudbe ku kontroverznému Undergroundu spolupracoval s famóznym Goranom Bregovičom. Boban a jeho orchester každoročne reprezentujú srbskú dychovú hudbu na mnohých hudobných festivaloch. Stále publikum si získali v Holandsku aj Belgicku, ale aj za veľkou mlákou. V rokoch 2002 až 2004 odohrali dve zdrvujúce koncertné turné po Spojených štátoch a Kanade. Počas jedného z nich sa na pódium postavili osemnásťkrát v priebehu devätnástich dní a pripravili pre fanúšikov tri workshopy. Na svetoznámom maďarskom festivale Pepsi Sziget hrali pred 15-tisícovým davom. Anglická kapela Oasis vtedy musela čakať pol hodiny, kým sa Boban a jeho družina dostali z oklieštenia svojich priaznivcov. Hudobné ocenenia si pravidelne odnášajú aj zo srbského festivalu dychovkovej hudby v Guči. Festival existuje od roku 1961 a ročne sa na ňom stretne asi 300 tisíc fanúšikov dychovky. Aj keď si z neho Boban odniesol niekoľko významných ocenení, súťaživosť na festivale medzi hudobníkmi mu začala prekážať. Výhrady má aj voči porote, ktorá od neho žiada, aby hral rovnako ako pred pätnástimi rokmi. On chce ale do hudby zavádzať nové prvky a inovovať ju. Cigánska hudba sa stala súčasťou jeho života. Smutné aj veselé melódie, pri ktorých človek plače alebo s radosťou tancuje - to je hudba Bobana Markoviča a jeho orchestra. Hlavný trubkár Boban Markovič s druhým trubkárom Jovičom Ajdarevičom sú nositeľmi prestížneho titulu Trumpet Maestro. Samotná kapela v minulosti získala niekoľko prestížnych ocenení, ako napríklad Zlatá trúbka, Prvá trúbka či Najlepší orchester. Hrali na najrôznejších európskych festivaloch ako napríklad na Mediawave, International New jazz Festival in Moers, Linz Festival, Lent - Maribor, Praha Respect Festival, Weltenklang festival St. Polten, Kapolcs festival. V roku 2003 sa zúčastnili najväčšieho slovenského hudobného sviatku - Bažant Pohody. V Srbsku sú absolútne najžiadanejšou kapelou svojho druhu.

Úspech Bobana Markoviča a jeho orchestra spočíva v tom, že sa nebráni tradícii, ale klasickú cigánsku hudbu infikuje melódiami a zvukmi typickými pre iné hudobné štýly. Nekorunovaný kráľ Balkánu tvorí a píše skladby aj sám, ale repertoár orchestru do veľkej mieri pozostáva z tradičných cigánskych piesní. Boban je umelec, ktorého charakterizuje experiment. Archaický džez mieša s pôvabnými tónmi balkánskej dychovky. Jeho energické vystúpenia v športových halách aj pod holým nebom pomáhajú prežiť srbskej dychovke, ktorá odolala snáď všetkému. Nositeľmi tohto žánru boli vždy cigáni, ktorí územie dnešného Srbska obývali už v časoch tureckej nadvlády. Ich hudba žila vtedy a prežila aj obdobie Titovho komunistického režimu, či roky vlády Slobodana Miloševiča.

Lásku k hudbe a trúbke zdedil aj Bobanov jediný syn Marko. Toho často krajania označujú ako Muhammada Aliho balkánskej dychovky. Narodil sa 29. februára 1988 a už ako batoľaťu mu Boban strčil do rúk trúbku. Keď mal deväť rokov, Bobanov otec ho začal učiť hrať. Po piatich rokoch sa po prvý raz dostal do nahrávacieho štúdia a o rok neskôr sa z neho stal rovnocenný člen orchestra. Ostatnými členmi orchestru sú: Saša Jemčič, Srdjan Spasič, Dragoljub Eminovič, Isidor Eminovič, Asim Ajdinovič, Goran Spasič, Saša Alisanovič, Saša Stanojevič, Aleksandar Stošič, Asmet Eminovič, Nedžat Zumberovič. Na svojom konte majú niekoľko albumov. V roku 1997 im vyšiel nosič pod názvom Hani Rumba, o rok neskôr Zlatna Truba, potom Srce Cigansko, Millenium, či Bistra Reka. V roku 2002 sa dostali na trh cédečka Boban I Marko a Live in Belgrade. Tento rok predstavili The Promise.

Boban Markovič Orkestar onedlho zavíta aj do Bratislavy. Markovičov orchester pokrstí 4. novembra v bratislavskom Parku kultúry a oddychu (PKO) druhé CD projektu Phurikane Giľa, ktorý tentoraz reprezentuje skupina Radišágos z Prakoviec.