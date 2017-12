Pamela Andersonová a Kid Rock sa stretnú pred kamerami

2. nov 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 2. novembra (SITA/AP) - Americký rocker a bývalý snúbenec herečky a modelky Pamely Andersonovej Kid Rock sa so svojou bývalou priateľkou opäť stretne, no tentoraz pre televíznymi kamerami. Rock totiž súhlasil, že bude účinkovať v Pamelinom komediálnom seriáli Stacked. Hudobník, ktorého skutočné meno je Bob Ritchie, si v seriáli zahrá poštára, pričom táto epizóda sa na obrazovkách objaví už 9. novembra. Vzťah Andersonovej a Rocka sa začal v roku 2001, keď sa stretli v zákulisí koncertu VH1 pre Arethu Franklinovú v Radio City Music Hall v New Yorku. Vyvrcholil v zasnúbení v Las Vegas v apríli 2002, no pár sa nikdy nevzal. Ich romanca skončila v roku 2003.