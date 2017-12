Sestry Simpsonové sa vyrovnávajú s kritikou bulváru rôzne

BRATISLAVA 2. novembra (SITA/AP) - Známa americká speváčka Jessica Simpsonová vyhlásila, že neutíchajúce klebety o jej manželstve s Nickom Lacheym ju dohnali až k psychológovi. "Áno, mám psychológa. Rešpektujem ...

2. nov 2005 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 2. novembra (SITA/AP) - Známa americká speváčka Jessica Simpsonová vyhlásila, že neutíchajúce klebety o jej manželstve s Nickom Lacheym ju dohnali až k psychológovi. "Áno, mám psychológa. Rešpektujem jeho znalosti. Tiež by som sa živila terapiou, keby som nebola speváčkou," povedala 25-ročná Jessica pre časopis Teen People, na obálke ktorého sa objavila spolu so sestrou Ashlee. Jessica, ktorá v lete účinkovala vo filmovom hite The Dukes of Hazzard, sa stala jednou z hlavných postáv bulváru, ktorý neúprosne rozoberal jej manželstvo. Manželia niekoľkokrát popreli správy o tom, že by sa rozchádzali. "Dúfajme, že naše manželstvo s Nickom bude trvať do konca našich životov. Tak ako sme si sľúbili - v zdraví i chorobe."

Ashlee prednedávnom vydala svoj druhý album I Am Me, no ešte stále bojuje so škandálom okolo playbacku v televíznom programe Saturday Night Live. "Pokašľala som to pred všetkými," uviedla. Minulý mesiac si však reputáciu napravila a svoje vystúpenie odspievala naživo. "Milujem spievanie. Je to pre mňa radosť. Nerobím to pre nikoho iného, iba pre seba. Môj hlas je pre mňa ten najpodstatnejší," uviedla 21-ročná Ashlee.