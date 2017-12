Vychádza špeciálne DVD programu Jana Krausa Uvolněte se, prosím

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) - Na trh sa už o niekoľko dní dostanú špeciálne DVD a VHS talk show herca, publicistu a moderátora Jana Krausa Uvolněte se, prosím. Uvolněte se prosím, s podtitulom ...aneb ...

2. nov 2005 o 14:20 SITA

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) - Na trh sa už o niekoľko dní dostanú špeciálne DVD a VHS talk show herca, publicistu a moderátora Jana Krausa Uvolněte se, prosím. Uvolněte se prosím, s podtitulom ...aneb co jste v televizi neviděli prináša zaujímavé momenty z programu, ktoré televízia neodvysielala. "Rozhovory sú prispôsobené a zostrihané na takú dĺžku, ako je pre televízny program potrebné. Niektoré, aj keď zaujímavé scény sú preto skrátené a to je dosť škoda," vysvetľuje Kraus. Na DVD fanúšikovia tejto show znovu uvidia niektorých Krausových hostí, napríklad Jiřího Paroubka, Ester Kočičkovú, Josefa Vojteka, Evu Urbanovú alebo Leoša Mareša. Práve program Uvolněte se, prosím si minulý týždeň odniesol televíznu cenu ELSA ako najlepší zábavný program a moderátor Jan Kraus získal hlavnú cenu v kategórii najlepší moderátor. Uvolněte se, prosím aneb co jste v televizi neviděli vychádza 7. novembra na DVD a VHS.

Okrem toho sa Kraus v utorok 8. novembra v divadle Kalich predstaví spolu s Evou Holubovou v novej javiskovej talk show Co jinde neuslyšíte. Tento program bude úplne v rukách divákov - vyvíjať sa bude na základe ich písaných alebo slovných otázok. Každý program tak bude originálom a nikdy sa nebude opakovať. Pri jeho premiére sa diváci dočkajú aj krstu DVD Uvolněte se prosím.