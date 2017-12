Medzinárodný festival v Bratislave ponúkne 140 snímok

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) - Približne 140 filmových titulov zo 49 krajín sveta si budú môcť pozrieť návštevníci od 2. do 10. decembra počas 7. medzinárodného filmového festivalu v Bratislave. Ako ...

2. nov 2005 o 11:27 SITA

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) - Približne 140 filmových titulov zo 49 krajín sveta si budú môcť pozrieť návštevníci od 2. do 10. decembra počas 7. medzinárodného filmového festivalu v Bratislave. Ako dnes na tlačovej besede uviedol programový riaditeľ festivalu Peter Nágel, filmy budú premietať v siedmich kinosálach v Palace Cinemas v petržalskom Auparku, každý deň by diváci mali zhliadnuť približne štyri snímky. Vstupné sa bude pohybovať od 59 do 99 korún. Predpredaj vstupeniek sa začne 26. novembra.