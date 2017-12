Chiki liki tu-a má Dvojkilometrového jeleňa

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) - Kapela Chiki liki tu-a vydala koncom októbra svoj nový album s názvom Dvojkilometrový jeleň. Album vznikal v štúdiu v auguste a septembri. Zmestilo sa naň trinásť skladieb: Doktori v Prahe a daktorí v Kladne, Harmonika, Každý má svoje, Ta to som ja, Prečo ?, Iná šanca není, O päť minút dvanásť, Ružová, Pod balkónom, Dobrý večer mladý pán, Šampón, Chceme hrať hudbu a Americká pesnička. Uplynulý rok bol pre skupinu celkovo úspešný. Začiatkom roka získali nomináciu na zisk hudobnej ceny Aurel v kategórií Videoklip roka k piesni Laska moja de si. Skupinu napriek úspechu tento rok opustil Tomáš Paľo.

Kapela vznikla ešte v roku 1994, keď sa v jednej z prešovských skúšobní stretli Martin Višňovský, Marián Ivan a Peter Šima. V septembri 1995 už s nimi skúšal aj Tomáš Višňovský. V decembri 1996 skupina nahrala svoje prvé neoficiálne demo v skúšobni. O rok neskôr už mali na svojom konte 25 koncertov. Oficiálne demo nahrali v prešovskom štúdiu slovenského rozhlasu. Do kapely pribudol Tomáš Paľo. Vo februári 1998 nahrali prvý album s názvom Nezatvaraj Milan dvere. Kapela odohrala viac ako tridsať koncertov na Slovensku, zúčastnili sa festivalov Pohoda a Revište. Na post gitaristu nastúpil Ľubo Petruška. Rok 1999 sa niesol v znamení koncertov. Nasledoval album Budeš musel vlasy na blond prefarbil. V auguste 2000 z kapely odišiel Marián Ivan alias Maňas. V decembri odohrali po Slovensku prvé turné a koncertmi pokračovali aj nasledujúci rok. Okrem Slovenska a Českej republiky, absolvovali prvé turné v Maďarsku so skupinou Másefel. Následne prišla ponuka hrať na festivale Pepsi Sziget v Budapešti a prvé koncerty v Poľsku. Kapelu napriek úspechu opustil ďalší jej člen - Peter Šima alias Pipo. V roku 2002 absolvovali slovensko - české turné s maďarskou kapelou Másfél. V júni 2003 prvýkrát vycestovali na koncerty do Francúzska, Nemecka a Belgicka. Do Nemecka sa ešte počas roka dvakrát vrátili. Od júna toho roku nahrávali album Choďte sa hrať pred vlastný vchod.

V roku 2004 získali vďaka piesni Laska moja de si dve nominácie na zisk Aurela v kategóriách Objav roka a Obal roka. Do konca roka 2004 natočili klipy k skladbám Ďakujem a Monte Carlo. Skupina odohrala 120 koncertov, zúčastnili sa hudobného festivalu Pepsi Sziget, či Taskirat festivalu v Skopje.

Za desať rokov spolu odohrali viac ako šesťsto koncertov.