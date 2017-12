Už 7. ročník MFF Bratislava začína 2. decembra, ponúkne 140 filmov zo 49 krajín

2. nov 2005 o 14:22 TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Už 7. ročník Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Bratislava otvorí svoje brány 2. decembra, aby ponúkol filmovým fanúšikom vyše 140 prevažne hraných snímok zo 49 krajín sveta v 11 tematických sekciách.

Aj tento rok je pre dramaturgiu dôležitejší počet repríz ako počet filmov, aby mali diváci viac možností uvidieť svoj vybraný film. Denne budú v každej zo siedmich kinosál štyri premietania, čo je spolu asi 255 predstavení. Na festival sa vracajú zľavy, vstupné bude stáť od 59 do 99 korún. "Novinkou programu je sekcia národné hity, poskladaná z filmov, ktoré mali doma najväčší divácky úspech," informoval dnes novinárov programový riaditeľ Peter Nágel. Premietnu tak napríklad fínsky film Zamrznutá krajina, dánsku komédiu Adamove jablká, dva ruské thrillery či prvý oficiálny film o slávnom Reale Madrid.

Do súťaže o Grand Prix v hodnote 10 tisíc eur je prihlásených 17 filmov, napríklad v Benátkach ocenený americký Všetko je osvietené. Súťažiť by mal aj nový film Georgea Clooneyho, ale aj film Piatok alebo iný deň Belgičana Yvana Le Moinea, ktorý vyhral prvý ročník festivalu a na novom filme spolupracoval aj so Slovákmi. Premietnu aj polovicu filmov, ktoré sú nominované na ceny Európskej filmovej akadémie. Slovensko zástupcu v súťaži nebude mať, diváci tak môžu držať palce českému filmu Šťastie Bohdana Slámu. Niekoľko slovenských filmov sa však do programu dostalo, napríklad Slnečný štát, My zdes či dokument Maroša Hečka o hudobníkovi Andrejovi Šebanovi. Anglický kritik Peter Hames príde na festival uviesť výber z Veľkej Británie, kde sa ročne nakrúca asi sto filmov. Ďalšia sekcia prinesie to najlepšie z európskeho filmu, filmy z iných destilácií ponúkne sekcia Svetový čas, iný pohľad na každodennosť sekcia Proti prúdu. Voľná téma bude venovaná dôležitosti peňazí v živote ľudí, nebudú chýbať videoklipy hudobných legiend, krátke filmy i zvláštne uvedenie, napríklad dvoch rozdielnych pohľadov na rómsku problematiku.

Mená hostí zo sveta strieborného plátna zatiaľ organizátori nechcú prezradiť. I tento rok však budú na festival ako sprievodný program pozývať živé sochy v Auparku, na Mikuláša premietnu divácky najobľúbenejšie filmy počas Papučovej noci, publikum vyberie aj Divácku cenu. Mladí filmári sa budú môcť zapojiť do súťaže o reklamný spot na pivo. Festival sa končí 10. decembra. Informácie o jeho programe sú na www.iffbratislava.sk.