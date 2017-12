Pavlína Jíšová – prvá dáma českého folku?

Pavlína Jíšová sa v tomto roku predstavila aj s celou kapelou CS BAND v rámci Kultúrneho leta, na nádvorí Starej Radnice v Bratislave, aj na niekoľkých letných festivaloch. Najbližšie jej vystúpenie si môžete prísť vychutnať 10.11. v Klube Za Zrkadlom

2. nov 2005 o 13:42 Agentúra Camille

, v Dome Kultúry Zrkadlový Háj, v bratislavskej Petržalke, kde ju bude sprevádzať na dobro spoluhráč z CS Bandu – Peter Sabados. Viac informácií o koncerte nájdete na www.camille.sk.

Spevácke začiatky Pavlíny sú spojené s členstvom v bluegrassovej skupine SEM TAM, s ktorou získala v osemdesiatych rokoch dvakrát Portu v Plzni. Počas štúdia na Pedagogickej fakulte v Českých Budějoviciach (odbor český jazyk, hudobná výchova) sa stala zakladajúcou členkou folkovej formácie Žalman a spol., s ktorou naspievala dva albumy. Na určitý čas sa stala tiež členkou Žalmanovej pôvodnej skupiny Minnesengři. Žalman a spol., vznikol niekedy okolo roku 1983, pôvodne ako príležitostné zoskupenie muzikantov z južných čiech - okolia Českých Budějovic. Trio v zložení Pavel Lohonka, Tonda Hlaváč a Pavlína začali pracovať najmä na Pavlových vlastných pesničkách, ktoré nenašli využitie v jeho dovtedajšej skupine Minnesengři a vzniklo trio, ktoré fungovalo 8 rokov. (Pavel Lohonka, 1995: “Já jsem se po dlouhé době hraní cítil tak nějak šťastný, cítil jsem sounáležitost tří lidí, dodneška lituji, že jsme nezústali jenom tři, že jsme to dál rozšiřovali, ale tak to na tom světě prostě bývá...“). Za ten čas prispela aj autorsky do repertoáru skupiny, napríklad piesňou „Já pásnička“, ktorú prezentuje aj v rámci svojho súčasného repertoáru. V zostave Žalman a spol. pôsobila Pavlína do roku 1990, kedy kapelu opustila z dôvodu materských povinností. Narodila sa jej dcérka – Adéla. Neskôr sa na hudobnú scénu vrátila ako jedna z dvoch speváčok v ďalšej legendárnej folkovej skupine NEZMAŘI (24.11. môžete vidieť súčasnú zostavu Nezmarov v Bratislave na koncerte v SK Vajnorská.) Jej nádherný hlas zdobil vokály tejto skupiny celých 12 rokov.

Už počas hrania s Nezmarmi sa podarilo Pavlíne natočiť aj vlastné projekty a stala sa tiež častým hosťom na projektoch iných muzikantov. Známa je napríklad jej hudobná a textárska spolupráca s Robertom Křesťanom, Pavlom Bobkom, Věrou Martinovou či Michalom Tučným. Je šesťnásobnou držiteľkou ocenenia „Speváčka roka“, ktoré každoročne vyhlasuje časopis Folk & Country.

Rok 2002 bol v znamení veľkých zmien. Pavlína Jíšová požiadala Pavla Malinu, mj. bývalého člena Druhej trávy, aby jej zostavil kapelu na natáčanie piateho albumu a zároveň tiež kapelu pre koncertovanie až za hranice štýlu folk a country. Tak vzniká kapela CS Band, ktorá v súčasnej dobe Pavlínu doprevádza. S ňou tiež natočila svoj zatiaľ posledný piaty sólový album „V proutěném křesle“. Skratka CS prezrádza, že dvaja hudobníci sú z Čiech (Pavel Malina, Pavel Plánka) a dvaja další sú zo Slovenska (Juraj Figura, Peter Szabados).

Mnohokrát označujú české médiá Pavlínu ako prvú dámu českého folku, ona to však popiera a ako aj sama povedela na vystúpení v rámci Twist scény tohtoročnej Country Lodenice, ona za prvú dámu folku považuje Zuzanu Navarovú, ktorej tvorbu si nesmierne váži.