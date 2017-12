Žbirkov nový album je farebný ako Dúhy

2. nov 2005 o 21:49 TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Spevák Miroslav Žbirka pokrstil nedávno v Prahe svoj najnovší album s optimisticky ladeným názvom Dúhy. Reprízu krstu Meky chystá aj na slovenskej pôde, pravdepodobne už v polovici novembra.

"Samotný názov albumu ma napadol až na konci realizácie celého projektu. Buklet je postavený na farbách, ale samotný album je farebný aj inak. Pracovali na ňom štyria producenti, sedem textárov či desiatky hudobníkov. Skrátka naň prispelo veľa ľudí," hovorí Žbirka. Dúhy je názov aj jednej zo skladieb na jeho najnovšom albume.

Obľúbený slovenský spevák žijúci v Čechách sa postaral o hudobnú stránku pesničiek a ako vraví, práve skladanie muziky ho stále baví najviac zo všetkého. "Je to vzrušujúca cesta niečím neznámym. Hľadáte nové melodické spojenia a keď sa to podarí, ten výsledok vás baví," poznamenáva.

Na novom albume sa nachádza dueto s Ivou Fruhlingovou, ale aj dnes už známa spoločná pesnička s Marikou Gombitovou Tajnosľubná. Práve o nej Meky hovorí: "Neveril som, že sa nám to podarí. Zdalo sa mi to nereálne, ale vďaka Kamilovi Peterajovi a samozrejme najmä Marike sa to podarilo".

Na Mekyho turné sa môžu fanúšikovia tešiť s najväčšou pravdepodobnosťou už na jar budúceho roka. Medzitým však absolvuje aj niekoľko menších vystúpení, v rámci ktorých sa, ako s úsmevom tvrdí, udržuje vo forme.