Slobodná Európa si dáva pauzu

Nerozpadajú sa, len sa poberajú na dlhší zimný spánok. Slobodná Európa, jedna z najlepších, ak nie najlepšia punkrocková skupina na území bývalého Československa, sa rozhodla pre kratšiu pauzu napriek tomu, že cez víkend odohrala v bratislavskej Stoke je

3. nov 2005 o 9:00 PETER BÁLIK

Slobodná Európa verí, že bude ešte šťastnou rodinou. Zľava vpredu: Whisky, Sveťo, Tuleň, vzadu Braňo. FOTO - UNIVERSAL



den zo svojich najlepších koncertov.

Jej členovia si potrebujú oddýchnuť, ale hlavne kapela, čiže Whisky, Tuleň a Braňo Alex čakajú na návrat gitaristu Sveťa Korbela, jedného zo základných kameňov Slobodnej Európy, ktorý absentuje pre vážne osobné problémy.

"Potrebovali sme hlavne pauzu, veľa sme v poslednom období hrali," vyvracia fámy o rozpade spevák Whisky. "Chceli by sme urobiť niečo nové, nechceme omieľať len staré pesničky. Osobne si neviem predstaviť nový album bez Sveťa, ktorý by sa chcel opäť dať dohromady. Spolu s ním by sme sa chceli vrátiť na budúci rok, v čase letných festivalov," vysvetľuje frontman súčasný stav kapely.

Na rozlúčkovom 1989 - 2005 Tour ho nahradil známy bratislavský rocker Braňo "Temo" Černák, ktorý sa svojej úlohy zhostil na výbornú. Ich poslednému vystúpeniu na dlhšie obdobie aplaudovalo 600 nadšených fanúšikov. Kapela zahrala svoje najväčšie hity vrátane zľudovených Unavení a zničení, Podvod, Nikdy to tak nebude alebo Analýza dokázala hovno.

K nim umne priradili skladby z posledného albumu ako Pes, Relatívny pokoj alebo Nič sa nedeje. "Ľudia mi povedali, že to bol skvelý koncert, ale ja si myslím, že bol normálny. Takých sme v poslednom čase zahrali dosť," dodáva s úsmevom Whisky.

Pauzu vyplní vydanie dlho očakávaného výberového albumu. Ten by sa mal objaviť koncom januára a mal by obsahovať hity z troch platní a jednu alebo dve nové pesničky, ktoré im zostali z nahrávania comebackovej Trojky z roku 2003. "Vydanie našej výberovky zbrzdili nevyjasnené práva na staršie pesničky, ale všetko je už v poriadku. Začiatkom januára by som sa chcel vrátiť do štúdia a naspievať pesničky, ktoré sme nestihli dokončiť pred dvoma rokmi. Nie je to žiadna vata, sú to silné veci," hovorí Whisky, ktorý už teraz myslí na nový album Slobodky. Ten by mal vyjsť do roka a do dňa!

Slobodná Európa - to je rokenrol a punkrock dohromady ako slovenská odpoveď na Ramones, Iggyho Popa a Stooges alebo MC5. Skupina sa dala dohromady v roku 1989 v bratislavskej pivárni Stará sladovňa. Stretli sa v nej exčlenovia Zóny A - Braňo, Ozi a Sveťo spolu so spevákom a textárom Whiskym. Prvý album Pakáreň vyšiel o dva roky rok neskôr, druhý trefne pomenovaný Unavení a zničení v roku 1994. To už bola Slobodná Európa v totálnom rozklade.

Po sólových výletoch Whiskyho a Braňa Alexa, návrate Sveťa a priebežnom očistení od drog sa skupina obnovila v roku 2002. Slobodka bola v tom čase považovaná za mŕtvu, preto bol ich comeback vnímaný ako malý zázrak. O rok neskôr vydala skvelý album Trojka a absolvovala množstvo koncertov v Čechách a na Slovensku.