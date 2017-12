Netypický zábavný triler

Nočný let (Red-Eye) * USA * 2005 * 85 min * Scenár: Carl Ellsworth * Réžia: Wes Craven * Kamera: Robert D. Yeoman * Hudba: Marco Beltrami, Tom Hiel * Hrajú - Rachel McAdams, Cillian Murphy, Brian Cox, Jason Bartley * Premiéra v SR: 27. októbra

3. nov 2005 o 10:00 ONDREJ STARINSKÝ(Autor je filmový publicista)

FOTO - TATRA FILM



Nočný let (Red-Eye) * USA * 2005 * 85 min * Scenár: Carl Ellsworth * Réžia: Wes Craven * Kamera: Robert D. Yeoman * Hudba: Marco Beltrami, Tom Hiel * Hrajú - Rachel McAdams, Cillian Murphy, Brian Cox, Jason Bartley * Premiéra v SR: 27. októbra

Predstavte si, že stretnete na letisku príjemného mladého muža. Potom zistíte, že sedíte vedľa neho v lietadle. Pomáha pasažierom s batožinou, vie vtipne konverzovať. Keď však príde reč na prácu, zistíte, že je nájomný vrah a vy ste súčasťou jeho zákazky, ktorá siaha do vysokých politických kruhov. Čo urobíte?

Nočný let je o Lise Reisertovej, žene, ktorá nemá šťastie na mužov a nerada lieta. Počas nočného letu do Miami ju nájomný vrah Jackson "požiada", aby istému americkému politikovi zariadila výmenu izby v hoteli. Ak tak neurobí, zariadi Jackson jediným telefonátom vraždu jej otca.

Niekto by si mohol povedať: typický americký triler. Príbeh to síce naznačuje, ale Wes Craven, veterán filmového hororu, si tento žáner trochu ozvláštnil. Režisér filmov, ktoré skôr naháňajú strach, ako vyvolávajú napätie typické pre triler, si v najnovšom filme dovolil trochu hry so žánrovými konvenciami.

Lise sa počas vystupovania z lietadla podarí vrahovi uniknúť. Vrazí mu do hrdla guľočkové pero a zamieša sa do davu. Po naháňačke na letisku vrcholí boj o život v otcovom dome. Jackson zmrzačený Lisinou amatérskou tracheotómiou ťažko dýcha a chrapľavo rozpráva. Prenasleduje svoju obeť s dvanásťpalcovým loveckým nožom v ruke uzavretými priestormi chodieb, kúpeľní a šatníkov rodinného domu.

Prenasledovanie je nakrútené z Lisinej perspektívy. Často Jacksona nevidíme, iba počujeme rôzne zvukové indexy naznačujúce jeho prítomnosť v neurčitom priestore mimo obrazu premietaného na plátno. Craven tak "hororovými" prostriedkami vytvára atmosféru strachu a úzkostlivého očakávania. Na rozdiel od diváka však Lisa nečaká, ale koná. A tak nie je niekedy celkom isté, kto je mačka a kto myš.

Nočný let nemá veľmi čím prekvapiť. Na druhej strane však Cravenov profesionálny hororový rukopis (ktorého výsledkom bola úspešná séria Vreskotov) dokáže diváka zabaviť a ešte pridať nejakú tú polemiku so žánrovými konvenciami.