Bratislavské Divadlo Aréna búra tabu o rakovine

Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar a dáma v ružovom * Divadlo Aréna v Bratislave * Réžia: Juraj Johanides * Scéna a kostýmy Eva Rácová * Hrajú: Zuzana Kronerová, Adela Gáborová, Benjamín Žiak, Samuel Spišák a ďalší * Premiéra: 3. a 4. novembra.

3. nov 2005 o 11:00

Budú hrať o rakovine. Divadlo Aréna chce inscenovať hry na pulze doby a v novom repertoárovom prívlastku sa mieni popasovať s témou, ktorá sa dotýka nás všetkých.

Riaditeľ Arény Juraj Kukura po prečítaní hry vedel, že je to silná téma. Vyhovovalo mu, že je to veľký príbeh s malým obsadením. "Povedal som si, fajn, je to len pre dvoch ľudí, ideme do toho. Začal som zháňať režiséra. Z hry som mal filmový feeling, tak som intuitívne siahol po filmovom režisérovi. Oslovil som Juraja Johanidesa a ten mi priniesol inscenáciu s obsadením na dvanásť ľudí," smeje sa riaditeľ. "Divadlo má realizovať sny umelcov, takže nech si tam pokojne tých dvanásť ľudí obsadí."

Pre režiséra je Oskar a dáma v ružovom prvou divadelnou réžiou a zároveň "veľkou výzvou". Trúfol si na ňu aj vďaka spolupráci s dramaturgičkou Annou Gruskovou.

"V divadle sa nestáva často, že hra sa páči všetkým. My sme sa všetci zhodli, že je to dobrá a zvláštna hra a treba ju urobiť. V tom najlepšom zmysle slova je to predstavenie rodinného typu. Môžu na to prísť deti od desať rokov, ale zároveň to nie je plytké a banálne. Niekedy totiž chcú tvorcovia povedať každému typu diváka niečo, a aby nikoho neurazili, zostáva dielo veľmi plytké. U nás to tak nie je," vysvetlila Grusková.

Príbeh o chlapcovi s leukémiou je podľa tvorcov plný energie a sily. Nekončí sa happyendom, ale ponúka pohľad plný optimizmu na neodvrátiteľný a neveselý koniec.

Tvorcovia dielo venovali zosnulému scénografovi Alešovi Votavovi, záštitu nad predstavením prebrala Liga proti rakovine. (zk)